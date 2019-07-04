И снова халатность врачей поражает и ужасает. На этот раз речь зайдет о громком деле в Ульяновске (Россия), где врачи во время операции вместо физраствора ввели пациентке формалин. Мать погибшей обратилась в Верховный суд РФ и требует пересмотреть приговор медикам.

Единственная дочь Галины Барышниковой Катя скончалась после ошибки, допущенной медиками во время плановой операции по удалению кисты яичника. Медсестра, не посмотрев на флакон, поставила его на стойку, подключила к аппаратуре для промывания полостей и формалин полился во внутренние органы девушки.

Для справки, формалин - средство, которое используют в качестве консерванта тканей. Стоит ли говорить, что этим препаратом не обрабатывают кожу, а уж тем более внутренние органы живого человека.

Но даже заметив, что ввели в брюшную полость формалин, врачи не стали бить во все колокола, созывать консилиум, срочно перевозить девушку в токсикологию. Они промыли брюшную полость пациентки водой, зашили, поместили её на два часа в реанимацию, а после перевезли в обычную послеоперационную палату.

Скриншот mail.ru

Они не внесли соответствующие записи о формалине в медицинскую карту, не доложили коллегам и руководству о происшествии. А попросту скрыли это от всех, надеясь, что обойдётся.

Катерине становилось все хуже и хуже. Дежурные медики и реаниматологи (ведь те, кто проводил операцию, уже разошлись по домам) не знали, что делать.

О том, что пациентке был введен формалин, им никто даже не сказал.

Только утром врач-анестезиолог, заведующий отделением, видимо, не выдержал и рассказал коллегам, что Федяевой ввели формалин. Началась суматоха. Доложили главному врачу, в министерство, и только спустя почти сутки девушку перевезли в областную клиническую больницу Ульяновска. А оттуда спецбортом 20 марта 2018 года направили уже в Москву в Федеральный медицинский биофизический центр им. Бурназяна. Со дня операции прошло пять дней. В столице за жизнь Екатерины Федяевой бились две недели. Но не смогли спасти.

Скриншот mail.ru

Незадолго до трагедии Катя вышла замуж, мечтала о большой и счастливой семье. Сдавала кровь и должны была получить статус почётного донора. Медалистка, отличница, активистка. Перед операцией была абсолютно спокойна, ведь её должна была проводить сама заведующая гинекологическим отделением медсанчасти имени Егорова, Валентина Родионова, заслуженный врач России. Девушка приготовила конвертики с благодарностью Родионовой и Жалалетдиновой (лечащему врачу). Врачи от благодарности отказались, они уже тогда знали, что натворили, вспоминает Галина.

Все суды, апелляционная инстанция, кассация — окончились, по сути, ничем. Заведующего реанимацией Алимова оправдали за отсутствием состава преступления. А действия гинеколога Жалалетдиновой и заведующей отделением Родионовой квалифицировали как преступление небольшой тяжести. Им обеим суд назначил наказание в виде ограничения свободы — с 23−00 до 6−00 не покидать пределы своего жилища, а также три года не работать в здравоохранении. Такое же наказание получила и медицинская сестра, которая в процессе расследования дела успела выйти замуж и родить ребёнка.

Скриншот mail.ru

Галина Барышкинова подала жалобу в Верховный Суд РФ. А дальше? Видимо Европейский Суд по правам человека. "Это не мне надо — это надо всем людям, у которых дети есть, внуки, — считает Барышникова. — Как это — забальзамировать заживо человека и поместить в общую палату? И избежать ответственности. Это даже не фашизм. Почему моя дочка заслужила такое?".

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