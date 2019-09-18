Своим негативным опытом лечения в столичной клинике "Исида" поделилась Елена Суетова. Девушка отметила, еще несколько лет назад "это была чудесная клиника..., но год назад от них ушел предпоследний хороший Специалист и Человек".

На своей странице в Facebook она опубликовала разгромный пост, приводя достаточное количество фактов и доказательств.

Все дело в том, что Елена с мужем мечтали о ребенке. За несколько лет они обратились ко многих специалистам не только в Киеве, но и в других регионах Украины. Все врачи, которых они посещали, утверждали, что пара абсолютно здорова, поэтому "идите и беременейте".

Девушка рассказывает, что они прибегали и к нетрадиционным методам, чтобы исправить ситуацию: принимали в дар иконы, талисманы, посещали много чудотворных мест по всей планете. Были перепробованы различные диеты, привычки для беременных, "чтобы вышло". Также пара посещала бабку… Увы, их старания на дали ожидаемого результата.

Но судьба оценила все попытки Елены с мужем – девушка попала к врачу-гинекологу, с которой "беременеют все!". Специалист быстро определила причину и провела операцию (устранила непроходимость фаллопиевых труб, вызванную воспалением). Первая овуляция увенчалась оплодотворением, самостоятельно, без ЭКО. Это было большим чудом, что пара решает и рожать в этой клинике.

По словам девушки, на этом добрая сказка заканчивается. Первые неприятные впечатления от "Исиды" были вызваны анализами: они стояли очень дорого (8600 грн) и приходили частями (кое-что пришло сразу, а кое-что через 3 месяца после сдачи). Во время звонка на общий номер клиники, чтобы попросить выслать результаты на почту, последовал ответ: "Женщина, вы что, думаете, что вы у нас одна такая? Мы за всеми не следим. Приезжайте и лично забирайте" (!). После этого были получены только результаты девушки. Опять звонки, хамство и результаты мужа тоже на почте. Елена пыталась выяснить, почему у клиники такого уровня нет сервиса для рассылки, но ответы были отрицательными и грубыми.

Вскоре приходит время первого обследования. На администрации пытаются "втюхать" пакет ведения беременности стоимостью 69 000 гривен, но чутье подсказывает, что не нужно этого делать. Пара покупает пакет УЗИ (хотели пройти обследование у хорошего специалиста, который на то время в клинике работал).

Во время УЗИ молодые родители очень обрадовались увиденному на мониторе и хотели поделиться с будущими дедушками-бабушками, сделав несколько фото и видео. Но как только Лена включила камеру, датчик убрали от ее живота со словами "У НАС ЗАПРЕЩЕНО СНИМАТЬ". Как? Почему? У них, оказывается, такой закон – одна строчка на бумажке, которую никто в глаза не видел. Елена потребовала вернуть деньги – не возвращают. Вообще. Никак.

В слезах и полном ох*ении она возвращается к мужу. Он предложил не портить такой прекрасный для них момент и закончить процедуру. Слова узиста вышибли землю из-под ног Лены: "Ой, что вы так переживаете, обычное узи". Кому-то обычное, а кому-то 10 лет напрасных ожиданий и попыток.

Дальше сдача крови в темноте… медсестра не захотела включить свет: пробитая вена и 2-недельный кровоподтек.

Первый прием закончился долгой и утомительной консультацией гинеколога, которая распевала хвалебные оды и уверяла, что безопасно вести беременность и рожать в "Исиде". Всего каких-то 100 000 гривен.

И вот, пришли результаты анализов, правда, их надо было вызвонить и получить свою дозу хамства. Елена в ужасе от прочитанного: высокий риск синдрома... В разговоре с врачом она узнает, что можно "абсолютно безопасно сделать прокол", но никого не волнует, что есть 15%-ый риск заражения и выкидыша. Она поняла, как все устроено: выдача результатов была затянута специально, чтобы не было возможности сдать анализ в другой клинике, ибо сроки вышли. Всю суть работающих в "Исиде" врачей Елена описала так: "Ну, синдром. Еще забеременеете. Не волнуйтесь. Они не ценят ни жизнь ребёнка, ни нервы матери! Лишь бы несли деньги".

Спасением оказалось посещение клиники "Надія", где был сдан тест NIPT (15000грн). В этом медзаведении работают врачи, ушедшие из "Исиды". Результаты, полученные в горе-клинике, были ложными и синдром Дауна у ребенка был исключен. Елена заканчивала вынашивать малыша, будучи на учете в 7 роддоме, где и родила.

В "Исиде" УЗИ было уже оплачено. Девушка параллельно проходит обследование и там. Результат не удивлял, правда, сперва сильно расстроил девушку: надо делать кесарево сечение, так как плацента очень тонкая. Только 20 неделя, половина срока. Эта клиника умерла для Лены окончательно. К слову, результаты опять никто не прислал.

Уже 40 неделя и в клинике осталось 2 оплаченных УЗИ. Звонок для записи, но Лена не может пройти обследование – срок действия пакета 2 месяца. Никого не смущает, что беременность длится 9! Снова Лена в слезах от тотальной несправедливости… И тут… по сценарию – выход ее мужа, который устал от "Исиды". Он звонит в клинику, где признают, что они ошиблись и находят свободное время для записи его жены. Врач и персонал во время визита пары были очень вежливы, "хоч до раны прикладай". Но выводы уже сделаны, а репутация…

По заклячению Елены, клиника "Исида" не подходит ни для ведения беременности, ни для родов. Девушка категорически не рекомендует данное медзаведение.

Выходит, что люди за сильное желание иметь ребенка пострадали от хамства и пренебрежения, и это за свои же деньги.

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