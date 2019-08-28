Фармацевтическая промышленность США сталкивается с десятками миллиардов долларов в качестве компенсации возможного ущерба за разжигание кризиса опиоидной зависимости после того, как Оклахома выиграла судебный процесс против производителя лекарств Johnson & Johnson на 572 миллиона долларов.

После того, как компания Johnson & Johnson была признана виновной в наводнении рынка обезболивающими препаратами с сильной зависимостью, другой ведущий производитель опиоидов, Purdue Pharma, предложил 10-12 миллиардов долларов, чтобы урегулировать больше судебных процессов, прежде чем они предстанут перед судом.

Десятки других компаний (Teva Pharmaceuticals, Allergan, Mallinckrodt, Walmart, CVS и Walgreens Boots) – могут столкнуться с такими же большими выплатами, поскольку следующий крупный случай с опиоидами готовится в штате Огайо, объединивший почти 2300 судебных дел в одно судебное разбирательство. Пострадавшие требуют возмещения за последствия опиоидного кризиса.

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Опиоидная эпидемия (опиоидный кризис) — растущее число смертей вследствие бесконтрольного употребления опиоидных анальгетиков. В середине 1990-х годов препараты опиоидной группы стали широко использоваться в США для купирования острой и хронической боли. В большой степени этому способствовали фармацевтические компании, которые проводили рекламные кампании по продвижению якобы "безопасных" обезболивающих и стимулировали врачей выписывать эти лекарства.

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Согласно оценка, по делу штата Огайо общие расходы, которые несут общины в связи с эпидемией, составят 453 млрд. долларов. Предъявленный Johnson & Johnson штраф (572 млн. долларов) покроет только 1 год усилий по смягчению последствий, связанных с целым рядом смертей от наркомании и передозировки, которые испытал штат. Агрессивное продвижение Johnson & Johnson своих обезболивающих, отпускаемых по рецепту, преуменьшая и скрывая высокий риск наркомании, поставило под угрозу здоровье и безопасность тысяч жителей штата.

В то же время фармкомпания Purdue Pharma ясно дала понять, что не видит ничего хорошего в результате многолетних расточительных судебных разбирательств и апелляций, однако предложила до 12 миллиардов долларов США для урегулирования своей ответственности. Ее анальгетик Оксиконтин стал символом эпидемии опиоидной наркомании.

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Эти случаи направлены на то, чтобы покрыть расходы миллионов американцев, страдающих от наркотической зависимости после использования сильнодействующих опиоидных болеутоляющих средств.

Более 400 000 человек умерли от передозировки опиоидами, в то время как вовлеченные компании заработали миллиарды долларов. И в то время как поток опиоидов на черный рынок в настоящее время сокращен, наркоманы обращаются к героину и сильнодействующему фентанилу, где риск передозировки и смерти еще выше.

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