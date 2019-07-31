Протягом десятиліть активоване вугілля був основою лікування отруєнь, оскільки воно ефективно поглинав хімічні речовини і ліки після передозування. Але в останні роки цей медичний засіб стали використовувати як протиотруту від усіх хвороб. Активоване вугілля додається в соки, зубну пасту і воно очищує шкіру, нібито для "детоксикації" організму. Ці продукти, ймовірно, мають невеликий ефект. Також велике занепокоєння викликають капсули з активованим вугіллям, доступні в аптеках і магазинах здорової їжі. Їх виробники стверджують, що вони допомагають очищати кишечник і ефективні при газах та здутті живота. Ці добавки можуть принести більше шкоди, ніж користі.

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У шлунку активоване вугілля вбирає більшість молекул, вступаючи з ними в контакт, і не дає їм всмоктуватися в кров. Губчаста структура речовини забезпечує велику площу для зв'язування з іншими сполуками.

Таблетки активованого вугілля, які знаходяться в аптеках, обіцяють полегшити метеоризм. Але медичні експерти ставлять під сумнів їх дієвість. Немає однозначних даних про здатність активованого вугілля адсорбувати газ в кишечнику. Наукові публікації датуються 1980-ми роками. В одних говориться, що активоване вугілля значно знижувало вироблення газу, в інших – що він не впливав на цей процес.

Варто згадати і про побічні реакції. Крім почорнілого язика і піднебіння, у великої кількості людей активоване вугілля може викликати нудоту і блювоту. Так, у 20-30% людей ці побічні ефекти виникають після прийому активованого вугілля при отруєннях. Рідше зустрічаються шлунково-кишкова непрохідність.

Також були повідомлення про регулярному споживанні активованого вугілля, яке викликає хронічні проблеми з кишечником. В одному з досліджень 2014 року у чоловіка розвинувся коліт через 4 дні після того, як він почав приймати вугілля від втоми.

Активоване вугілля може зв'язувати токсини в кишечнику, але, за іронією долі, воно виявилося неефективним для адсорбції алкоголю і важких металів. Алкоголь занадто швидко всмоктується в кровотік, а вугілля і метали мають слабкий хімічний зв'язок.

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Незважаючи на здатність активованого вугілля зв'язувати шкідливі речовини, він може пов'язувати багато лікарських препаратів:

знеболюючі;

антидепресанти;

ліки від артриту;

ліки від діабету;

оральні контрацептиви;

антиаритмічні засоби;

бета-блокатори;

протиепілептичні засоби;

бронходилататори.

Також він може запобігати засвоєння важливих вітамінів і поживних речовин.

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