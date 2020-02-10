В Україні запускають програму безкоштовних медпослуг: що і коли отримають українці

З 1 квітня в Україні стартує програма медичних гарантій, яка передбачає пакет безкоштовних медпослуг для громадян.

Про це в понеділок, 10 лютого, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Деталі він розкрив у своєму Telegram-каналі.

Відзначається, що всі послуги з гарантованого медичного пакету будуть повністю безкоштовними для українців, вони вже заплатили за медичну допомогу зі своїх податків.

Гончарук розкрив деталі медреформи Урядовий портал

Що включає в себе програма медичних гарантій:

первинну допомогу,

екстрену,

амбулаторно-поліклінічну – це послуги профільного лікаря, до якого направив сімейний лікар;

стаціонарну;

паліативну медичну допомогу – обслуговування невиліковних хвороб (знеболювання, допомога сім'ям пацієнтів, підтримка життєдіяльності, догляд за пацієнтом);

медичну реабілітацію;

медичну допомога в зв'язку з пологами;

реімбурсацію лікарських засобів ("Доступні ліки").

В Україні запускають програму безкоштовних медпослуг: що отримаємо

"Для повноцінного старту другої ланки медичної реформи до 31 січня всі області повинні були забезпечити автономізацію і комп'ютеризацію медустанов у себе в областях. Лікарні повинні бути оснащені необхідним обладнанням, лікарськими засобами, мати лікарів відповідної кваліфікації і практики. Це повинно бути зроблено до 1 квітня", – сказав Гончарук.

Він додав, що якщо медичний заклад не буде відповідати вимогам, то НСЗУ не укладатиме договір із таким закладом – значить, лікарня не отримає фінансування. У такому випадку гроші на утримання медзакладу буде виділяти місцева влада.

На сьогодні ж, за твердженням прем'єра, автономізовані 97% установ, що надають спеціалізовану медичну допомогу.

Найбільш проблемна область – Запорізька. Там автономізація становить 85%. Наприклад, станом на 5 лютого всі ключові установи обласного підпорядкування не автономізовані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гончарук розповів, що в бюджеті закладено 72 млрд гривень на виконання програми безкоштовних медпослуг.

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