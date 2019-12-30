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Виділять 72 млрд: з'явилися деталі масштабної реформи медицини в Україні в 2020 році

1.6т
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На фінансування Програми медичних гарантій для українців (запуск призначений на 1 квітня 2020 року) в державному бюджеті закладено 72 млрд гривень.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає "Урядовий портал". Заплановано, що держава буде фінансувати такі послуги через Національну службу здоров'я України.

Уточнюється, що програма спрямована на всі види допомоги: первинну, спеціалізовану, високоспеціалізовану, екстрену, паліативну, медичної реабілітації та реімбурсації ліків.

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"Ліки – не товар. Аптека – не магазин": про пріоритети української медицини

Ілюстрація

Ілюстрація

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"У сфері охорони здоров'я уряд визначив амбітні цілі. І вперше вони людиноцентриські. Для нас важливо, щоб люди отримували якісну і своєчасну допомогу в медичних установах і мали доступ до гарантованих державою медичних послуг", – підкреслив прем'єр.

За словами Гончарука, новацією є запровадження моделі "гроші ходять за пацієнтом" і для спеціалізованої медичної допомоги.

"Це означає, що держава буде фінансувати медпослуги, а не установи", – підкреслив Гончарук.

На його думку, при таких змінах питання заборгованості зарплати лікарям "не виникатиме".

Також нагадується, що уряд Гончарука визначив для Міністерства охорони здоров'я три мети: 2.1. "Люди менше хворіють"; 2.2. "Люди, які захворіли, швидше одужують"; 2.3. "Люди довше живуть".

"Уряд робить свою роботу ще прозорішою – документ виставлений на обговорення до офіційного затвердження. Усі зацікавлені особи щодо кожної з концепцій можуть дати зворотний зв'язок", – сказано в повідомленні.

Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

kmu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, указ "Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави", який підписав президент України Володимир Зеленський, передбачає ряд змін у регулюванні роботи медицини.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Реформи Зеленського здоров'я медична реформа
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
медицина політика
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