Медреформа-2019: названо головне нововведення для українців

З 1 липня 2019 року в Україні стартує другий етап медичної реформи, який передбачає оплату за рахунок держави вторинної медичної допомоги – консультацій фахівців, аналізів і досліджень.

Подробиці нового етапу медреформи розкрила в ефірі ObozTV заступник глави комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, народний депутат України від партії "Самопоміч" Ірина Сисоєнко.

"З 1 липня 2019 року мають оплачуватися 56 видів діагностичних послуг, які декларує уряд. Вони будуть оплачуватися щодо кожної людини в районній і міській лікарні", – повідомила Сисоєнко.

За словами нардепа, раніше лікарня отримувала одні і ті самі кошти – "хоч 100 пацієнтів прооперували, хоч 10". Реформа покликана змінити цю ситуацію.

"Ми можемо з вами бачити, що коли приїжджає машина швидкої допомоги до пацієнта, медики з невеликим бажанням починають щось робити. Не було прямої мотивації за кількістю та якістю медичної допомоги. Тепер буде все навпаки. Наприклад, лікарня зробила 100 УЗД. Відповідно, за ці 100 послуг з діагностики Національна служба здоров'я платить у медустанову. Якщо інша медустанова зробила таку діагностику 10 або 5 разів, прибуток кожної медустанови буде різним. Це буде формувати конкуренцію за пацієнта", – пояснила вона.

Як зазначила Сисоєнко, реформа передбачає, що сімейний лікар буде відправляти пацієнтів до вузькопрофільного фахівця – наприклад, до хірурга або кардіолога. Однак він не повинен давати напрямок до конкретного лікаря.

"Хто саме буде доктором, повинен визначати сам пацієнт – до кого більше довіри. Сімейний лікар дає направлення на безпосередню медичну послугу, коли розуміє, що вона важлива для стану здоров'я... За прийнятим законом, лікар не може повідомляти медустанову, ім'я доктора, він може тільки повідомити про необхідність тієї чи іншої медпослуги, щоб пацієнт сам приймав рішення", – розповіла депутат.

"За діагностику почнеться оплата з 1 липня 2019 року, а всі послуги – операції, звернення до третього рівня медичної допомоги, до обласних лікарень, інститутів Академії медичних наук, будуть оплачуватися державою з 2020 року", – додала вона.

vlasno.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку громадських активістів, для успіху медичної реформи в Україні вирішальними стануть 2019 і 2020 роки. Очікується, що на цьому етапі реформа зустріне сильний опір з боку медпрацівників.

Програму "Безкоштовна діагностика", яку введуть з 1 липня 2019 року, включає понад 50 видів обстежень. Це 6 видів УЗД, 5 видів рентгена, 4 види біопсії під контролем УЗД, тести на виявлення хвороб серцево-судинної системи. Крім того, програма включатиме ендоскопічні дослідження та операції стравоходу, шлунка, тонкої і товстої кишки, нирок, сечового міхура.

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