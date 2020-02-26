У В'єтнамі провели першу в світі трансплантацію руки людини від живого донора.

Операцію провели ще 21 січня в Центральному військовому госпіталі країни, передає Vietnam News.

Пацієнтом виявився 31-річний пацієнт Фам Ван Вонг, якому в 2016 році через важку травму ампутували ліву кисть руки. А в 2020 році в лікарню потрапив чоловік, який пошкодив руку у пахви. Лікарі також її ампутували, але збережену кисть вирішили пересадити Вонгу після згоди донора, який побажав залишитися неназваним.

Операція з пересадки кисті руки Vietnam News

Медична операція з пересадки кисті тривала вісім годин. Професор Нгуен Тхе Хоанг, який керував операцією, розповів, що пацієнту ще потрібно багато сеансів фізіотерапії, щоб кисть працювала краще.

За словами медиків, на реабілітацію знадобиться півроку-рік. Зараз чоловік може трохи справлятися з рукою. Він навчився тримати речі і, наприклад, кидати тенісний м'яч.

Фам Ван Вонг Vietnam News

У клініці відзначили, що з 1998 року в усьому світі провели близько 89 операцій з пересадки кінцівок. Однак вперше пройшла операція з пересадки кисті з живого донора.

Операція з пересадки кисті руки Vietnam News

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ковельській районній лікарні Волинської області вперше за 15 років провели пересадку серця.

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