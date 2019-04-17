Медики повідомили, чим небезпечна "поза дачника"

Медики попередили, що тривала робота в "позі дачника", тобто сидячи навпочіпки, або сильно зігнувши спину і низько нахиливши голову, призводить до порушення кровотоку і здатна привести до інсультів і серцевих нападів.

Також, працюючи в такій незручній позі, людина ризикує отримати проблеми з хребтом. Крім того, великий шанс появи болю в колінних і тазостегнових суглобах, а також у попереку, передає "Лента".

Лікарі рекомендували дачникам проводити на грядках не більше трьох годин на день. Якщо дотримуватися цієї рекомендації, то така помірна фізична активність сприятливо позначається на серцево-судинній системі, а також сприяє відстроченню розвитку старечої деменції.

Робота на дачі

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