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/Новини медицини

Медики повідомили, чим небезпечна "поза дачника"

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Медики попередили, що тривала робота в "позі дачника", тобто сидячи навпочіпки, або сильно зігнувши спину і низько нахиливши голову, призводить до порушення кровотоку і здатна привести до інсультів і серцевих нападів.

Також, працюючи в такій незручній позі, людина ризикує отримати проблеми з хребтом. Крім того, великий шанс появи болю в колінних і тазостегнових суглобах, а також у попереку, передає "Лента".

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Лікарі рекомендували дачникам проводити на грядках не більше трьох годин на день. Якщо дотримуватися цієї рекомендації, то така помірна фізична активність сприятливо позначається на серцево-судинній системі, а також сприяє відстроченню розвитку старечої деменції.

Робота на дачі

Робота на дачі

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені пояснили користь додаткового сну.

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