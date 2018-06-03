Медреформа: українцям пояснили, хто потрапить в "червоні" списки

Українці, які не підпишуть декларації про обслуговування з лікарями в рамках медичної реформи, потраплять у так звані "червоні списки" МОЗ.

Про це розповіла в ефірі ObozTV менеджер медичної групи Реанімаційного пакету реформ Світлана Бубенчікова.

За словами експерта, за 2 місяці кампанії "Лікар в кожну родину" було підписано вже понад 6 млн декларацій лікарів з пацієнтами.

"Існують "червоні" і "зелені" списки. У нас два роки перехідного періоду, коли дається час медустановам автономізуватися і перейти на нову систему фінансування, включаючи підписання декларації з пацієнтом", - зазначила вона.

Як пояснила Бубенчікова, якщо пацієнт перебуває в "червоному" списку, це не означає, що він позбавляється права вільно вибирати лікаря і повинен обслуговуватися тільки за місцем реєстрації. Це означає, що сама лікарня отримує менше грошей.

"Субвенція або виплати за "червоними" списками залишатимуться протягом двох років для тих, хто не встиг або в процесі переходу на нову систему. Для медустанов, які автономізуються і будуть готові підписувати декларації з пацієнтом, ті пацієнти, які підпишуть декларації з лікарем , і є тим "зеленим" списком, за яким буде проходити фінансування", - додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в рамках медреформи лікарні почнуть фінансувати за принципом "гроші йдуть за пацієнтом". На пересічного українця будуть виділяти на рік 370 грн, на підлітка - 814 грн, на старого - 740 грн, а на дитину до 5 років - 1480 грн.

Якщо пацієнти не підписали декларації (зокрема через те, що лікарні досі не пройшли реєстрацію), на них будуть виділяти замість належних від 370 до 1480 грн лише 240 грн. Всіх українців без декларацій внесуть у "червоний список".

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