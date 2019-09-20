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МедГоблін
МедГоблін
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Цілющі трави і молитва: види мракобісся в медицині

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Останнім часом тільки й розмов про доказову медицину. Але хіба правильно заганяти себе у вузькі рамки науки? Тим більше в такій творчій професії лікаря?

Слава партії, що у нас в професії ще лишились титани. Як от Валер'ян Степанович Лупиздя, провідний хоспісолог Херпросцищенської ЦРЛ. Сьогодні він розкаже про чудові альтернативи доказової медицини:

1. Показова медицина - шльоцать пацієнтів по спині, жадібно мацать, нагло кричать "раздівайся", нервово писать рецепти. Незворушно дивитись, як вони вдячно падають в ноги. І шоб халат в трудових пятнах.

2. Наказова медицина - на стіл покласти розпорядження по лікарні, в стіл сховати мозок. Всім прописувать по три рулона марлі, бо в лікарні дохєра марлі.

3. Заказова медицина - кожному пацієнту назначать "нужне лікарство". Вночі рискать по помийкам, збираючи пусті флакони від того ж лікарства. Мішок тари помінять в бєлого фарм-господіна на новий діван в ординаторську.

4. Розказова медицина - кожне речення закінчувати словами "трікуспідальний мітохондропоез". Називать колег дураками, обіцять повне одужання. В день смерті хворого взять отпуск і виключить мобільний.

5. Сива медицина - завести старого члєна політбюро академії наук в лікарняну палату, піднять йому вєкі. Нестримну ржаку маскірувать кашлем. Винести акадєміка, якшо він мовчить більше хвилини.

6. Бабушкіна медицина - лакать молоко з маслічком і медом, чістотєл, мох з лобка і пирожок. Будь здаров!

7. Дєдушкіна медицина - навернуть гранчак табурєтовки. В ноздрі напихать тертого часника.

8. Обрядова медицина - спалить чорного таракана і обісцять на перехресті в полнолуніє. Результатом цієй расчлєньонки помазать ранку.

9. Традиційна медицина - пить отвар цілющої срань-трави. Нюхать стерті шаровари давно забутих предків.

10. Нетрадиційна медицина - те саме, плюс толерантність.

Цілющі трави і молитва: види мракобісся в медицині

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Автор
МедГоблін МедГоблін
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Тег
медицина
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