Останнім часом тільки й розмов про доказову медицину. Але хіба правильно заганяти себе у вузькі рамки науки? Тим більше в такій творчій професії лікаря?
Слава партії, що у нас в професії ще лишились титани. Як от Валер'ян Степанович Лупиздя, провідний хоспісолог Херпросцищенської ЦРЛ. Сьогодні він розкаже про чудові альтернативи доказової медицини:
1. Показова медицина - шльоцать пацієнтів по спині, жадібно мацать, нагло кричать "раздівайся", нервово писать рецепти. Незворушно дивитись, як вони вдячно падають в ноги. І шоб халат в трудових пятнах.
2. Наказова медицина - на стіл покласти розпорядження по лікарні, в стіл сховати мозок. Всім прописувать по три рулона марлі, бо в лікарні дохєра марлі.
3. Заказова медицина - кожному пацієнту назначать "нужне лікарство". Вночі рискать по помийкам, збираючи пусті флакони від того ж лікарства. Мішок тари помінять в бєлого фарм-господіна на новий діван в ординаторську.
4. Розказова медицина - кожне речення закінчувати словами "трікуспідальний мітохондропоез". Називать колег дураками, обіцять повне одужання. В день смерті хворого взять отпуск і виключить мобільний.
5. Сива медицина - завести старого члєна політбюро академії наук в лікарняну палату, піднять йому вєкі. Нестримну ржаку маскірувать кашлем. Винести акадєміка, якшо він мовчить більше хвилини.
6. Бабушкіна медицина - лакать молоко з маслічком і медом, чістотєл, мох з лобка і пирожок. Будь здаров!
7. Дєдушкіна медицина - навернуть гранчак табурєтовки. В ноздрі напихать тертого часника.
8. Обрядова медицина - спалить чорного таракана і обісцять на перехресті в полнолуніє. Результатом цієй расчлєньонки помазать ранку.
9. Традиційна медицина - пить отвар цілющої срань-трави. Нюхать стерті шаровари давно забутих предків.
10. Нетрадиційна медицина - те саме, плюс толерантність.
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Ставайте розумнішими з доктором Лупиздею!
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