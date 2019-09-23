Благодаря научно-техническому прогрессу современная медицина эффективно помогает человечеству справляться с разными заболеваниями, однако всегда есть место обману и зачастую большому. За последние неколько лет было много громких скандалов, которые коснулись медицинской сферы. Самые значительные приведем ниже.

Опиоидный скандал в США: компания Johnson & Johnson была признана виновной в наводнении рынка обезболивающими препаратами с сильной зависимостью. Немалый вклад сделала и Purdue Pharma, производя Оксиконтин, который стал символом опиоидной эпидемии. Фармацевтические компании поставили под угрозу здоровье и безопасность большого количества людей, преуменьшая и скрывая высокий риск наркомании.

Оксиконтин производства Purdue Pharma

Еще одна история с компанией Johnson & Johnson, связана с использованием присыпки. Применение продукта вызывало рак яичников или мезотелиому. Это привело к более 14 000 судебных исков от потребителей. Производитель скрыл от потребителей возможные риски онкологии.

Присыпка от Johnson & Johnson

Известный производитель товаров медицинского назначения Allergan заявил о прекращении продажи и распространения своих текстурированных имплантов на фоне растущих связей с редким и смертельным раком – анапластической крупноклеточной лимфомой (BIA-ALCL).

Импланты от Allergan вызывают редкий вид рака у женщин

Также известная на весь мир компания Bayer не предупредила покупателей гербицида Roundup о том, что он может вызывать рак. Суд обязал производителя выплатить компенсацию пострадавшим.

Нельзя не упомянуть масштабный "развод" с анализом крови, который удалось провернуть Элизабет Холмс. Она обманом привлекала инвесторов в свой "кровавый" бизнес, но так и не смогла осуществить свою мечту - создать домашний анализатор и получение полной информации о состаянии организма, используя только капельку крови. Хотя молодой предпринимательнице это было известно, когда она начинала дело. Она врала и о результатах, и об испытаниях. Компания Theranos находится на стадии формального роспуска, а владелицу ожидает суд.

Элизабет Холмс

Подобных историй много и всех их не перечислить. О том, что к современной медицине нужно относиться с подозрением и недоверием, писал в своей книге известный врач Роберт С. Мендельсон. Называя себя медицинским еретиком, он говорил: "Когда врачей обвиняют в том, что они не сообщают пациентам о побочных эффектах лекарств, врачи начинают оправдываться. Дескать, излишняя открытость перед пациентами будет во вред последним — помешает их взаимоотношениям с врачом. Это означает, что отношения между врачом и пациентом строятся не на знании, а на вере.

Мы не знаем, что наши врачи — хорошие. Мы говорим, что мы верим в них. Мы им доверяем. Не думайте, что врачи не видят разницы. И ни на одну минуту не верьте, что они не играют изо всех сил. Потому что цена вопроса — вся их жизнь, все эти девяносто или больше процентов ненужной нам Современной Медицины, которая существует затем, чтобы убивать нас.

Роберт С. Мендельсон

Современная Медицина не может выжить без нашей веры, потому что она не искусство и не наука. Современная Медицина — это религия. Согласно одному из определений, религия — это попытка организованного взаимодействия с непонятным и загадочным. Церковь Современной Медицины имеет дело с самыми загадочными вещами: рождением, смертью, с теми загадками, которые задает нам наш организм (а мы — ему). Религия также определяется как попытка завоевать доверие "высших сил, которые, согласно представлениям о них, управляют природными процессами и человеческой жизнью". Если бы люди не тратили миллиарды долларов на Церковь Современной Медицины, чтобы завоевать доверие высших сил, которые руководят человеком и направляют его, — на что бы они их тратили?"

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