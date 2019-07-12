Любі друзі!

Хочу познайомити вас із особливим "продуктом" для людей із доходом вище середнього, під назвою "Біохакінг". За визначенням, це експериментальні процедури з метою покращення організма, які виконуються поза контекстом традиційної науки та медицини.

Що конкретно це собою являє, розглянемо на прикладі елітної клініки SQLAB.

Вони пропонують особливий комплексний підхід до керування вашим здоров’ям. Вже загальна інформація наштовхує на підозри.

Бо нема ніякого здоров’ямометра, який видає результати у відсотках. Це – звичайна маніпуляція, оскільки люди завжди хочуть знати "на скоко канкрєтно мнє плохо в цифрах".

В розділі Діагностика цікавого стає ще більше:

Вам поміряють антиоксидантний баланс

Не зовсім зрозуміло для чого, бо ефективність антиоксидантної терапії на сьогодні не доведена,а єдина наукова рекомендація – їсти фрукти і овочі.

Оцінять вашу генетику (вимірювання теломер)

Довжина теломер залежить від дууууже багатьох параметрів, а говорити про неї, як про маркер, що може спрямовувати клініциста – поки що з області наукової фантастики. А в цьогорічній статті пишуть, що корелює зі старінням не довжина теломер, а швидкість з якою вона зменшується. Тобто одне вимірювання – до сраки дверці.

Вам проведуть гемосканування

Це псевдонауковий термін, під яким найчастіше приховується звичайна темнопільна мікроскопія. Але в руках "талантлівого знахаря" за допомогою цього метода можна розгледіти в крові паразитів, важкі метали, домовьонка Кузю, паукана і прішельцев з Нібіру. І в послєдствії це все успішно пролєчіть (єстєссссна).

Пролікують наступним чином:

Терапія стовбуровими клітинами

Коротко – у вас беруть кров, виділяють звідти стовбурові клітини, розмножують їх і вливають назад. В підтвердження ефективності на сторінці розміщують розповідь Мела Гібсона, як він цим методом успішно пролікував свого батька. Не буду прискіпуватись до наукової якості поданого аргументу, тіки зауважу, шо тата Гібсона лікували ПУПОВИННИМИ стовбуровими клітинами.

В клініці валяються пуповини? Треба принести свою?

Прочитайте короткий лікбез від клініки Мейо. І офіційну інфу NIH. Лікування дорослими стовбуровими клітинами зараз лише ДОСЛІДЖУЄТЬСЯ!

Але, в SQLAB процес давно налажен. Ага…

Ще вам запропонують послуги психоаналітика

До речі, це не синонім до слова "психолог" та "психотерапевт". Психоаналіз – методика розроблена Фройдом, до якої накопичилось ну дуууууже багато питань. (До речі, психоаналіз – не науковий метод. В коментах спробуйте вгадати чому).

Нейрофідбек

"Іскуствєнний інтєлєкт от Майкрософт" облучатиме ваш мозок електрохвилями, які від усього поможуть і вобщє всє харошиє слова. Нам навіть радять загуглити "neurofeedback" і переконатись в його ефективності.

Ну шо ж, я загуглив (((

Цитата: "Ефекти нейрофідбеку обумовлені ефектом плацебо. Методика показана тим, в кого багато часу, грошей і хто хоче лікуватись саме нею".

Я, особисто, нічого проти не маю, тіки давайте називати речі своїми іменами.

А от розкладений по поличкам дуже престижний центр нейрофідбеку в Лондоні.

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Акупунктура

Про неї є більше сотні статей в Кохрейні. Заходим, читаєм: немає достатніх наукових даних, щоб говорити про ефективність акупунктури.

А ще в SQLAB є "біопунктура", яка поєднує вищевказане з… барабанная дробь… гомеопатією! Яка (цитата): "продолжает доказывать свою эффективность, несмотря на все нападки и манипуляции данными."

Кстаті, вчора я бачив обличчя Ганемана у водичці в унітазі. Просив передати, шо він всіх затролив і гамапатія не працює. Попробуйте спростувати.

В якості особливого досягнення пропонуються "оздоровітєльниє капєльніци", шо в сучасній медицині знаходиться взагалі за межами добра і зла.

Весь цей потужний науковий комплекс супроводжується великою кількістю промо-публікацій (маніпулятивних) в різноманітних виданнях. Наприклад, засновник клініки Святослав Ханенко нарікає на МКБ, буцімто, вона не включає такі тяжкі стани, як метаболічний синдром і аутизм. Отака от дурна світова медична спільнота, тіки SQLAB розуміє важливість проблеми.

Ну шо тут можна сказати: відверта брехня. Гугліть коди E88.81 і F84.0

Портал Mind.UA , у вас фактчекинг практикується, чи розміщення завідомо неправдивої інформації – норм?

Знаєте, я більше не маю сил і бажання копатись в "методі" SQLAB. Надіюсь, що і викладеного досить, щоб задуматись. Тим більше в контексті цінника 1000 USD і вище.

Взагалі, парити лайно в 21 столітті зручно, як ніколи раніше. Головне взяти "штучний інтелект", здобрити "хакінгом", додати дрібку "блок-чейна" і густо обмазати зверху "стартапом". Жрат подано, хавай піпл!

Пам’ятайте, скупий платить двічі. Лох платить постійно.

P.S. Для адептів "космічєской sУqА-мєдіцини":

1. Пожалуста за бєсплатний піар

2. Нє, попробувать на собі не буду

3. Так, я можу сказати, шо какаха несмачна, без її поїдання

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