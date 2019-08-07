Чому медичні міфи настільки поширені в суспільстві?

Я думаю, що основних причин є дві. По-перше, це величезний обсяг інформації, який наростає щогодини. Якщо ви прицільно не відстежуєте якусь тему, рано чи пізно хтось може ввести вас в оману. Найбільше цим грішить індустрія фітнесу, велнес і дієт. Всім чудово відомо, що глутамат натрію це страшна отрута. Що для схуднення треба їсти бурий рис, а не білий. Що антиоксиданти сповільнюють старіння. А для того, щоб ми менше хворіли і були активними в повсякденному житті, треба приймати вітамінні добавки.

Але наукова реальність трошки інша. Глутамат натрію – це 100% природня речовина і вона набогато безпечніша, ніж столова сіль. Бурий рис, як правило, калорійніший за білий, а антиоксиданти не впливають на старіння. І наостанок, вітамінні добавки, які ми можемо приймати щодня у вигляді пігулок, або порошків для розчину, ніяк не впливають на здоров'я. Абсолютно.

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Когось може обурити безапеляційність, з якою я говорю про ці факти, і закономірно, якщо у вас виникне питання "звідки ти такий взявся?". Це не моя особиста інформація, вона взята із тисячі тисяч досліджень, які є безкоштовними і у вільному доступі в мережі Інтернет в спеціалізованих ресурсах. Наприклад, національна бібліотека медицини США PubMed або інститут здоров'я Великобританії NICE, де є купа розділів для пацієнтів, написаних простою мовою. Але навіть ті люди, які знають про ці сторінки, ніколи на них не зайдуть. Бо це складно, займе багато часу, ще й треба знати англійську мову. Простіше буде зайти в розкручений інстаграм-акаунт якогось фітнес-гуру, якогось цілителя і там прочитати, як правильно жити. Ну, не буде ж якась незнайома людина дурити нас в інтернеті, щоб на цьому заробити гроші?! Я думаю, що такого не буває.

Інша причина, чому ми віримо в міфи

Спосіб людського мислення практично не змінився за останні тисячі років. Нам всім притаманні одні й ті ж самі когнітивні помилки, від яких страждали наші предки. Часом буває тяжко відрізнити причинно-наслідковий зв'язок від кореляції, тобто коли дві події просто пов'язані одна з одною в часі. Звичайна простуда – вона проходить за 5 або 7 днів з лікуванням або без нього. Але якщо в перший день ви почнете приймати противірусні пігулки, то на сьомий день, коли ця зараза сама пройде, жоден академік чи нобелівський лауреат вас не переконає, що все пройшло само собою. Для вас це буде ще одним доказом, що ліки, мабуть, працювали.

Наш мозок влаштований таким чином, що він любить помічати вже відомі нам факти і намагається ігнорувати все, що не вписується в звичайну картину світу. Якщо мама з бабусею взимку мажуть нам під носом оксоліновою маззю, щоб ми не захворіли, то ми обов'язково запам'ятаємо, що в 2003-му був сезон, коли я помазав ніс і не захворів. Значить, мазь працює. Ми проігноруємо той факт, що навколо було багато людей, які не мазали під носом, і також не похворіли.

Всі когнітивні помилки чудово відомі, прекрасно експлуатуються, в основному, маркетологами. Якщо щодня з різноманітних медіа на нас валяться тонни інформації, зокрема рекламного змісту, рано чи пізно наш мозок втомлюється і перестає це осмислювати критично. Ми просто їмо цю інформацію і починаємо сприймати її як об'єктивний факт.

Результатом величезної інформаційної кампанії, дуже успішної з точки зору реклами, і страшної за своїми наслідками, з точки зору медицини, була продажа небулайзерів в Україні.

Що таке небулайзер? Це такий апаратик, в який можна залити ліки, і потім вдихати. Апарат прекрасний, але сфера його застосування включає буквально кілька хвороб, які можна перерахувати на пальцях однієї руки. Разом з тим, десятки тисяч сімей його придбали. Якщо в родині є цей чудо-продукт, то його будуть юзати всі: діти, батьки, бабусі, дідусі. Будуть заливати в нього не тільки ліки, а і ароматичні масла, мінеральні води. І це смішно до тих пір, поки не стає страшно. Зрозумійте, маркетологам замало передати вам мотузку, треба до неї продати ще брусок мила. Тому якщо ви купуєте небулайзер, велика ймовірність, що до нього вам впарять, наприклад, амінокапронову кислоту. Цей продукт активно просувають на ринку, його можна давати дихати дітям при застуді. Якщо поцікавитися, що це за речовина і почитати інструкцію до неї, можна дізнатися, що вдихати амінокапронову кислоту категорично не можна. Наслідки від цього досить важкі, але не в Україні. Нажаль, ні лікарі, ні більшість пацієнтів не відкривають інструкції до препаратів.

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Часом ми віримо в медичні міфи через забубони. Наприклад, ви знали, що медсестри бояться вивозити пацієнтів на каталках ногами вперед? Вони вірять, що людина від таких дій помирає. Передній кінець каталки частіше врізається в двері, в кути на поворотах, то ж краще, аби там лежали ноги хворого, а не голова.

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Ось таке ХХІ століття, освічене і прекрасне.

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