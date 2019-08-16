Вітаю, мої допитливі друзі!

Трошки так давненько, я розповідав вам про "Школу Доказової Медицини", яка забрала паспорта у групи поважних лорів, і примусила їх продвігать в народ доказовість у вигляді хуjово зліплених байок про чудєсний сінупрет.

Так от, банда не унімається! Тепер у них в заручниках документи урологів, посєму нам пропонують слухати черговий брєд, але вже про КАНЄФРОН.

Канефрон від компанії Bionorica

Для благословенних нєвєдєнієм – це така вижимка з букета розмарина, любистка і ше якоїсь трави, яка здатна прочищати чрєсла і-нєнада-вашей-хімії.

Доповідачка возвєщає, шо канефрон є "Обов’язковою опцією" (ох уж ці оксюморони) при лікуванні циститу.

Посилаючись при цьому на гайдлайн Європейської Асоціації Урологів (ЄАУ). Хто хоче, може послухати лекцію до кінця. Обережно, я посивів.

Ну шо ж, я не гордий, скачав і перевірив гайдлайн.

Там вказано, шо потенційними альтернативами антибіотикам (поки що без достатньої доказовості), можливо є імуностимулянт OM-89, або препарати журавлини. І знаєтє шо? Журавлини у складі канефрону нема. OM-89 тоже.

А далі починається детектіва.

Ну не могла доповідачка просто так нахабно сп… збрехать. Що пов’язує ЄАУ та канефрон? У списку літератури під номером 124 є стаття за авторством нєкого Wagenlehner, в якій іде мова про шось туманно-альтернативне, і доступ до якої я так і не зумів хакнуть. На щастя, цей автор написав принаймні ще одну статтю, де і розповідає про канефронове чудо, і як воно спасе наші з вами лона. Стаття проведена за гроші та силами співробітників компанії Біонорика. Що вже якби натякає на її наукову цінність.

FB MED GOblin

Там же, автор дякує нєкому Björn Wullt, за те шо той "підвів наукову базу" і "допоміг компанії правильно інтерпритувати дані дослідження". Тепер у нас є зацепка. І ми з легкістю знаходимо на сайті ЄАУ хайлайт про рекламну доповідь Björn Wullt о пользє канефрона (зі значком торгової марки).

Залишу на ваш розсуд спекуляції про зв’язки шанованого товариства зі спонсорами, від себе лиш додам:

Канефрона в рекомендаціях ЄАУ - НЕМА.

Шановна Школа доказової медицини! Рекламна доповідь на сайті ЄАУ, тащємта, не є компонентом evidence-based.

Поки що, про користь канефрону знають лише виробник і його кишенькові говорящі голови, хай вони і імпортні професори.

Читачам хочу побажати ясності разума. А Школі Доказової Медицини – скорєйшего закритія. Ви вже все нам доказали, фатить.

P. S. До речі, а як би ви поставились до того, шоб, наприклад, якийсь… ну… блогєр, організував адекватну школу доказової медицини, так сказать, з рандомізацієй і стандартними відхиленнями? Бо вже нема сил терпіть це чорті шо.

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