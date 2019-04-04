Сьогодні дуже особисте. Я розкажу вам про Ксенію Вєклічеву: педіатра і мого духовного гуру.

Крім іншого, вона - новоспечена ікона осмисленого антивакцинального руху. Ви можете знати її по оцьому дууууже нашумівшому посту

Я особисто полюбив Ксенію після таких її слів:

"…у нас есть три органа: кожа, головной мозг и легкие. Дайте себе внутренне ответ: какой из этих органов важнее…? Правильно – кожа." (цитата з посту)

Завжди цікаво послухати розумне створіння, і з превеликою радістю, я нарив Ксенін вебінар під назвою "Лєкция о страхах"

Крім мощного інтелекту, в Ксенії мене підкупає шо вона каже вікіпедІя (як ортопедія). Да-да, у вебінарі джерела інформації такого рівня.

Тим не менш раджу послухати, я особисто дізнався наступне:

18.09 - клізма і гомеопатія - реальна допомога. Але не вигідна для "гасударства"

19.25 - "Жалость - неуваженіє к судьбє другова чєлавєка" (це на питання, чи не шкода дітей, які померли від кору)

19.40 - діти не помирають в адекватних мам, тобто тих які притримуються вальдорфскої школи педагогіки (гугліть "антропософія". Кстаті, ось про спалахи інфекцій у "вальдорфських" школах )

20.05 - якшо бєрємєнность "по зальоту" (цитата) - корь протікає хуже, вплоть до смерті

21.35 - треба в усьому довіритись судьбє

22.25 - майндфак про путєшествія во врємєні, і про те, шо рождєніє рєбьонка це містерія, значення якої не зовсім зрозуміле (та все зрозуміло: садік, школа, мєд, а потом проводитиме вирвіглазні вебінари для ідіотів)

23.18 - "єсть случаї кагда мєдіцина нужна, я от мєдіцини нє отказиваюсь" (я кстаті думаю, шо у нас тут саме той случай)

29:30 - мастєр класс, як духовна людина літає на самольоті

31.40 - молітва довєрія (вона довга, я двічі проснувся пока слухав, но може комусь стане в нагоді)

35.18 - болєзнь ето возможность очістіть карму (клізмою єстєссно)

35.30 - коли клізма не помагає, в хід іде гомеопатія.

Главне, дать пацієнту "прожить" свою болячку, і не обривать її в самому розпалі. (особєнно актуально для сифілітичного шанкра)

37.10 -"гомєопатія в огромних дозах" (цитата, йбн) "луччє ніж жарознижуючі"

37.20 - "я отпаіваю, молюсь, даю тройную дозу прєпаратов (гомєопатічєскіх)" - шо було дальше, хз, бо у вєдущєй інтернет обірвав связь (з елєктронним криком нунахй!)

А дальше… товаріщі… не знаю, як це виразить помягше… кажеться на Ксенію снізошол дух адского Ганемана, бо наша доктор почала глаголить зовсім потусторонні заклінанія. Точний таймкод 38:02. Особисто я розібрав "дєлаю арітмію халєлуя!" І шось у цьому таки є, бо після почутого моя рука сама полізла хреститись.

46:15 - книжки Конкордія Антарова (не питайте шо це, я хз) нізя читать в електронному варіанті, тіки бумажні. (якшо прикласти до такої книжки вухо, почуєте, як стогне душа зрубаної сосни…"зачєєєєєм?....)

І я нарешті після лекції зрозумів, шо таке висипка - це "сожжонний бєлок отца і матєрі, каторий вибрасілся на кожу".

Після 40-ї хвилини можна почути кілька охїтєльних психологічних порад уровня Юнга (а може і више), про смерть дітей, шо це не так і погано, бо вони (мертві діти) просто дають батькам необхідний урок. А, ну і ше реінкарнація, всє дєла..

Кстаті любопитний факт: нові душі не попадають в наш світ ізза контрацепції. Хто б міг подумать, шо латекс сільнєє карми (чи сансари? я вже запутався).

В якийсь момент в голові склався пазл - переді мною нова релігія! А як інакше в одній розповіді можна поєднати переселення душ, вібуркол, польоти на літаку, карму, клізми, страх, мертвих дітей і трансцендєнтні гандони? Пропоную всі таймкоди по тексту вважать ссилками на вірш і строку сакрального тексту.

Ксенія Вєклічєва буде пророк, а я перший апостол - Андрій Незванний. А церкву нашу назвем просто: "Свідєтєлі мозгового слізня".

Карочє, браття і сестри,

Арітмія Халєлуя!!!

P.S. Антивакцинатори, вам черговий респект.

P.P.S. Шановні колеги, якшо раптом Ксенія Вєклічєва прийде до когось із вас підвищувати (чи підтверджувати) категорію, проведіть, будь ласка, нормальне опитування (а не формальне). Авось карма таки є….

P.P.Р.S. Я даже здогадуюсь, за кого Ксенія голосувала...

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