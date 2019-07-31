Історія, яку я хочу вам сьогодні розповісти, відбулася досить давно.

1650 рік, Королівство Англія. Служниця Анна Грін, завагітніла від власника маєтку, в якому вона працювала. Народила дитину і невдовзі ця дитина померла. Анну звинуватила у вбивстві, звісно, з подачі аристократа, засудили до страти і повісили на центральній площі міста Оксфорд.

Ситуація для тих часів дуже типова, проте мала вона нетипове продовження.

Коли наступного ранку тіло Анни віддали для розтину анатомам, один із лікарів, Томас Уілліс, помітив, що Анна дихає. Він разом з іншимим колегами заходився рятувати її згідно усіх уявлень тогочасної медицини. Анні пускали кров, у рота їй вливали спиртові розчини, в задній прохід їй вдували дим... О, диво! Анна після всіх цих екзекуцій ожила. І не тільки ожила, а прожила наступні п'ять років.

Томас Уілліс, головний лікар, який її лікував, був дуже здивований і настільки надихнувся цією подією, що присвятив все своє наступне життя дослідженням. Він став одним із засновників британського наукового товариства – аналог академії наук, і воно успішно існує до цього дня.

Ілюстрація

Але я думаю, що людей більше цікавить, що ж саме врятувало Анну Грін. Випадковість! Вона просто не встигла задихнутися в петлі. і все! Але Томас Уілліс до кінця свого життя був впевнений, що вдування диму в зад, повертає нещодавно померлих до життя. Ця методика була настільки успішною, настільки не викликала жодних сумнівів, що успішно проіснувала аж до ХІХ століття.

Сьогодні ми можемо посміхнутися наївності наших предків і порадіти, що ми з вами живемо в абсолютно іншому суспільстві, яке набагато більш освічене. Скажіть, хто з вас обробляв рану перекисом водню? А хто з вас приймав противірусні препарати, коли хворів грипом? Шкода, але я мушу вас трохи розчарувати, бо наукова цінність цих методів нічим не відрізняється від того, як лікували Анну Грін. Просто 400 років тому в дупу вдували дим, а сьогодні туди засовують інтерферонові свічки.

Я сам особисто довгі роки був у полоні медичних міфів, що більш прикро, бо я лікар за фахом. Колись в студентські роки я потрапив до лікарні з травмою ока і мені назначили щодня протягом кількох тижнів робити внутрішньом'язеві уколи. Коли на третю добу я не міг спати на спині, в мою душу... закралася підозра, що в медицині щось не так.

Але тільки через 15 років я сів і спробував розібратися в цьому питанні. І ось що виявилось. Внутрішньом'язеві уколи практично ніколи не мають переваг перед іншими шляхами введення. А в тих рідкісних випадках, коли їх треба робити, їх ніколи не можна виконувати в сідниці, тому що це місце найнебезпечніше, з точки зору можливих ускладнень.

Тобто кожного разу, коли вам робили отой болючий укол, вам могли дати пігулку. Ця інформація відома, ВООЗ проводить величезні інформаційні компанії, щоб донести це і до пацієнтів, і до лікарів. Але як ми бачимо, не дуже вдало. Бо якби всі лікарі і пацієнти про це знали, світ був би трошки кращим, в ньому було би трошки менше болю.

Р. S. Мої сідниці так і не пробачили окові тієї ситуації.

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