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МедГоблін
МедГоблін
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Страхова медицина в Україні: нас на***ують, а ми віримо

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"Той, хто не пам’ятає минулого, приречений його повторювати" (якийсь мудрець).

Міністр Москаленко, 2001 рік

– Цього року починається впровадження обов’язкового медичного страхування.

Міністр Підаєв, 2002 рік

– Важливо прийняти закон "Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування".

Голова комітету ОЗ Поліщук, 2007 рік

– Соціальне медичне страхування повинно бути обов’язковим і його повинна виконувати державна структура. Якщо буде прийнятий закон у цьому році, то через рік можна його буде запроваджувати.

Міністр Князевич, 2009 рік

Страхова медицина запрацює до 2012 року.

Голова комітету ОЗ Бахтєєва, 2012 рік

Страхова медицина запрацює до 2014 року.

Міністр Богатирьова, 2013 рік

– Впровадження медичного страхування потребує 2 роки (тобто в 2015).

Міністр Мусій, 2014 рік

– Необхідно вводити обов’язкове медичне страхування.

Радуцький, 2017 рік, про реформу Супрун:

"Если это начнет работать, если не будут мешать, если популисты под выборы не похоронят, я вам гарантирую, что к 2020 году в Украине будет достаточно хорошая медицина".

2019 рік. Міністерство очолює Супрун. Реформа первинки запущена. Вторинка підключається за 5 місяців.

Радуцький, 2019 рік:

"Скоро пройде аудит діяльності МОЗ. Весна прийде, саджати будемо".

Радуцький, 2019 рік:

"Страхова медицина запрацює вже через 2 роки…"

Знаєш шо, український народе? Є@ись конем. Ти того вартий.

Страхова медицина в Україні: нас на***ують, а ми віримо

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Автор
МедГоблін МедГоблін
Теми
здоров'я медреформа
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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