"Той, хто не пам’ятає минулого, приречений його повторювати" (якийсь мудрець).
Міністр Москаленко, 2001 рік
– Цього року починається впровадження обов’язкового медичного страхування.
Міністр Підаєв, 2002 рік
– Важливо прийняти закон "Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування".
Голова комітету ОЗ Поліщук, 2007 рік
– Соціальне медичне страхування повинно бути обов’язковим і його повинна виконувати державна структура. Якщо буде прийнятий закон у цьому році, то через рік можна його буде запроваджувати.
Міністр Князевич, 2009 рік
– Страхова медицина запрацює до 2012 року.
Голова комітету ОЗ Бахтєєва, 2012 рік
– Страхова медицина запрацює до 2014 року.
Міністр Богатирьова, 2013 рік
– Впровадження медичного страхування потребує 2 роки (тобто в 2015).
Міністр Мусій, 2014 рік
– Необхідно вводити обов’язкове медичне страхування.
Радуцький, 2017 рік, про реформу Супрун:
"Если это начнет работать, если не будут мешать, если популисты под выборы не похоронят, я вам гарантирую, что к 2020 году в Украине будет достаточно хорошая медицина".
2019 рік. Міністерство очолює Супрун. Реформа первинки запущена. Вторинка підключається за 5 місяців.
Радуцький, 2019 рік:
"Скоро пройде аудит діяльності МОЗ. Весна прийде, саджати будемо".
Радуцький, 2019 рік:
"Страхова медицина запрацює вже через 2 роки…"
Знаєш шо, український народе? Є@ись конем. Ти того вартий.
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