"Той, хто не пам’ятає минулого, приречений його повторювати" (якийсь мудрець).

Міністр Москаленко, 2001 рік

– Цього року починається впровадження обов’язкового медичного страхування.

Міністр Підаєв, 2002 рік

– Важливо прийняти закон "Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування".

Голова комітету ОЗ Поліщук, 2007 рік

– Соціальне медичне страхування повинно бути обов’язковим і його повинна виконувати державна структура. Якщо буде прийнятий закон у цьому році, то через рік можна його буде запроваджувати.

Міністр Князевич, 2009 рік

– Страхова медицина запрацює до 2012 року.

Голова комітету ОЗ Бахтєєва, 2012 рік

– Страхова медицина запрацює до 2014 року.

Міністр Богатирьова, 2013 рік

– Впровадження медичного страхування потребує 2 роки (тобто в 2015).

Міністр Мусій, 2014 рік

– Необхідно вводити обов’язкове медичне страхування.

Радуцький, 2017 рік, про реформу Супрун:

"Если это начнет работать, если не будут мешать, если популисты под выборы не похоронят, я вам гарантирую, что к 2020 году в Украине будет достаточно хорошая медицина".

2019 рік. Міністерство очолює Супрун. Реформа первинки запущена. Вторинка підключається за 5 місяців.

Радуцький, 2019 рік:

"Скоро пройде аудит діяльності МОЗ. Весна прийде, саджати будемо".

Радуцький, 2019 рік:

"Страхова медицина запрацює вже через 2 роки…"

Знаєш шо, український народе? Є@ись конем. Ти того вартий.

Facebook MED GOblin

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!