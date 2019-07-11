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/ Новини медицини

Матка від мертвої жінки: у США народилася унікальна дитина

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В червні цього року в Америці народилася перша дитина після пересадки матки його матері від мертвого донора.

Дівчинку виносила 30-річна жінка, яка бере участь в дослідженні клініки Клівленда (штат Огайо) об подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки). Про це повідомляє видання Daily Mail.

Матка була пересаджена в кінці 2017 року, а в кінці 2018 медики підтвердили вагітність в результаті екстракорпорального запліднення.

"Все пройшло чудово, у матері і дівчинки все відмінно", – розповідає Ума Перно, доктор медицини, фахівець з материнської медицини в клініці Клівленда.

Також вона нагадала, що пересадка дітородного органу – це все ще дослідження, однак сфера трансплантації матки швидко розвивається, що допоможе розширити можливості жінок в майбутньому.

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Раніше MedOboz писав, що в Бразилії жінка вперше в світі народила здорову дитину після пересадки матки від померлого донора.

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Тема
жіноче здоров'я
Місце
США
Теги
донор пологи
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