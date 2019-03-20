Марихуану легалізують? У Раді виступили з несподіваною заявою

Комітет Верховної Ради з прав людини у середу, 20 березня, підтримав електронну петицію про легалізацію в Україні медичного канабісу.

Рішення було ухвалено одноголосно, передає "Громадське". Звернення громадян на сайті парламенту набрало 25 тисяч необхідних голосів.

На засіданні також погодили створення робочої групи, в яку включать представників інших профільних комітетів. Її завданням стане розробка законодавчого акту, який врегулює застосування марихуани в медичних цілях.

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Відзначається, що комітет також вирішив звернутися до Кабміну з проханням вилучити канабіс із переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Медичний каннабіс ForumDaily

Примітно, що учасниками засідання стали представники громадських організацій. Аргументом на користь легалізації медичного канабісу голова об'єднання "Афіна. Жінки проти раку" Ніна Резніченко назвала те, що він може полегшити біль онкохворих пацієнтів.

"У нашій спільноту за останні 2 роки померли понад 55 жінок. Із них як мінімум 8 жінок вживали нелегально препарати з медичного канабісу та виживали в такий спосіб. Їх штовхнули в руки незаконного бізнесу", – розповіла вона.

ja.org.ua

Як зазначив народний депутат Георгій Логвинський, комітет готовий захистити права українців.

"Головна мета, чому ми, члени комітету, готові підтримати цю петицію, захищати непопулярні речі, – це тому, що це порушення права людини нормально жити", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун закликала легалізувати марихуану в медичних цілях.

При цьому, кандидат медичних наук Віктор Сидоренко пояснив, що доступ до наркотику матимуть тільки важко хворі люди під жорстким контролем лікарів і правоохоронців.

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