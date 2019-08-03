Магнітні бурі у серпні: лікар розповіла, як підготуватися

Хоча магнітні бурі в серпні 2019 року будуть слабкими і нетривалими, вони все одно можуть спровокувати погіршення самопочуття.

Про те, як мінімізувати вплив геомагнітної обстановки на організм, в ефірі ObozTV розповіла лікар-невропатолог Юлія Івченко.

Медик наголосила, що головний спосіб профілактики – регулярна турбота про стан свого здоров'я.

"Тобто це не підготовка за день до бурі. Необхідно постійно, щодня, працювати над своїм здоров'ям. Тоді організм стане більш витривалим. Адже навіть здорові люди можуть відчувати магнітні бурі, просто з меншою інтенсивністю", – пояснила Івченко.

За її словами, зміцнити організм допомагають три основних чинники:

здоровий сон;

зменшення стресів;

правильне харчування.

За кілька днів до початку магнітних бур невропатолог порадила виключити з раціону солодке і смажене – така їжа впливає на метаболізм, може згущувати кров і знижувати стресостійкість.

Для зміцнення серця і судин Івченко рекомендувала продукти, багаті на магній (сухофрукти, печена картопля) та калій (морська риба).

Вона також звернула увагу, що під час магнітних бур "збивається" гормональний фон. А звичка лягати спати після 2 години ночі і багато користуватися гаджетами тільки посилює цю проблему.

Лікар зазначила, що найбільше на геомагнітні коливання реагують мелатонін, адреналін і кортизол.

"Адреналін і кортизол – це перша половина дня. Якщо людина в цей час вживає багато кави – вона буде більш чутливою до магнітних проявів... Мелатонін виробляється тільки з 10 вечора до 2 ночі. Він відповідає за здоровий сон і стресостійкість. Якщо у людини немає здорового сну, відпочинку і потрібного рівня мелатоніну – вона теж буде більш схильна до магнітних бур", – розповіла фахівець.

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Як писав OBOZREVATEL, помітне збудження магнітосфери очікується 5-6 серпня. Слабкі магнітні бурі також прогнозують наприкінці місяця.

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