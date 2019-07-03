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Магнітні бурі у липні: відома дата найсильнішого удару

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У липні 2019 року, окрім низки релігійних та професійних свят, також є дні, яким не надто зрадіють метеозалежні люди.

Загалом протягом місяця геомагнітна обстановка буде відносно стабільною. Та все ж не уникнути періодів підвищеної активності магнітного поля Землі.

Новини
Потужні магнітні бурі у 2019 році: дано прогноз

OBOZREVATEL публікує графік магнітних бур у липні 2019 року, аби застерегти від його можливого негативного впливу.

  • 7 липня — перша за місяць активність магнітного поля, очікується буря середньої інтенсивності;

  • 15 липня — очікується найінтенсивніша магнітна буря;

  • 29 липня — доволі незначна магнітна буря, яку можуть навіть не відчути метеозалежні люди;

Магнітні бурі впливають на самопочуття та настрій

Магнітні бурі впливають на самопочуття та настрій

Як відомо, магнітні бурі дуже впливають на самопочуття та настрій — викликають дратівливість, сонливість, чи навпаки — безсоння та раптове погіршення самопочуття загалом. Тому в цей період слід дотримуватися простих порад, аби залишатися в тонусі та мінімізувати негативний вплив:

  • не переїдати;

  • мінімізувати вживання дуже жирної та надто солоної їжі;

  • уникати сильного фізичного навантаження;

  • не вживати алкогольних напоїв та пити менше кави;

  • більше гуляти на свіжому повітрі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про аномальний прогноз погоди на липень 2019.

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