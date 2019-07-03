Магнітні бурі у липні: відома дата найсильнішого удару

У липні 2019 року, окрім низки релігійних та професійних свят, також є дні, яким не надто зрадіють метеозалежні люди.
Загалом протягом місяця геомагнітна обстановка буде відносно стабільною. Та все ж не уникнути періодів підвищеної активності магнітного поля Землі.
OBOZREVATEL публікує графік магнітних бур у липні 2019 року, аби застерегти від його можливого негативного впливу.
7 липня — перша за місяць активність магнітного поля, очікується буря середньої інтенсивності;
15 липня — очікується найінтенсивніша магнітна буря;
29 липня — доволі незначна магнітна буря, яку можуть навіть не відчути метеозалежні люди;
Магнітні бурі впливають на самопочуття та настрій
Як відомо, магнітні бурі дуже впливають на самопочуття та настрій — викликають дратівливість, сонливість, чи навпаки — безсоння та раптове погіршення самопочуття загалом. Тому в цей період слід дотримуватися простих порад, аби залишатися в тонусі та мінімізувати негативний вплив:
не переїдати;
мінімізувати вживання дуже жирної та надто солоної їжі;
уникати сильного фізичного навантаження;
не вживати алкогольних напоїв та пити менше кави;
більше гуляти на свіжому повітрі.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про аномальний прогноз погоди на липень 2019.
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