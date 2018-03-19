Магнітні бурі наступають: найближчий прогноз геофізиків

У найближчий тиждень гіпертонікам і іншим метеозалежним українцям доведеться не просто.

Згідно з даними Інституту геофізики, найближчі 10 днів для українців будуть знаменуватися практично безперервними геомагнітними збуреннями.

Новини Знайдено ліки від магнітних бур

Так, з 21 по 26 березня прогнозуються слабкі та помірні магнітні бурі. І тільки 27 березня магнітне поле Землі дасть трішки перепочити.

Як зазначають лікарі, в ці дні потрібно бути більш уважним до свого здоров'я. Як відомо, магнітне поле може впливати на швидкість реакції, а також позначатися на роботі серцево-судинної системи.

Раніше "МедОбоз" розповідав, як допомогти собі в дні магнітних бурь.