Магнітні бурі наступають: найближчий прогноз геофізиків

У найближчий тиждень гіпертонікам і іншим метеозалежним українцям доведеться не просто.
Згідно з даними Інституту геофізики, найближчі 10 днів для українців будуть знаменуватися практично безперервними геомагнітними збуреннями.
Так, з 21 по 26 березня прогнозуються слабкі та помірні магнітні бурі. І тільки 27 березня магнітне поле Землі дасть трішки перепочити.
Як зазначають лікарі, в ці дні потрібно бути більш уважним до свого здоров'я. Як відомо, магнітне поле може впливати на швидкість реакції, а також позначатися на роботі серцево-судинної системи.
Раніше "МедОбоз" розповідав, як допомогти собі в дні магнітних бурь.