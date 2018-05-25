Магнітні бурі наближаються: українцям розповіли, як врятуватися

У дні наближення магнітних бур українцям слід приділяти підвищену увагу своєму здоров'ю, пити побільше води і уникати скандалів.

Про це розповіла в ефірі ObozTV професор, доктор медичних наук Лариса Кузнєцова.

"Магнітні бурі набули дуже великого медичного значення... Все це пов'язано з електромагнітними коливаннями, які проходять через організм людини і впливають на її серцево-судинну систему, тиск, нервову систему. Також впливають на настрій - з'являються страх і втома, але не фізична , а психоемоційна", - розповіла Кузнєцова.

Професор порадила людям, особливо тим, хто має проблеми з тиском, "не навантажуватись фізично, більше відпочивати, не скандалити і не вступати в психоемоційні контакти".

"Потрібно ретельно і дбало до себе ставитися", - підкреслила вона.

Також професор порадила пити багато води, ввести до свого раціону зелений чай і побільше вітамінів.

"Стан зневоднення призводить до ще гірших відчуттів. Пити потрібно певну кількість води - 300 мл на кілограм ваги", - зазначила Кузнєцова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сильні магнітні бурі, за прогнозами вчених, накриють Землю на початку червня.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.