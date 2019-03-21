Лікар назвав два аргументи "за" легалізацію медичної марихуани в Україні

Легалізація медичної марихуани в Україні дасть можливість пацієнтам вилікуватися від багатьох захворювань. Вона дійсно допомагає, наприклад, при хронічному больовому синдромі, деяких неврологічних захворюваннях.

Про це в ефірі ObozTV розповів нарколог, доктор медичних наук Юрій Пакін. Він зазначив, що на підґгрунті цього питання можуть виникнути проблеми у суспільстві, якщо не буде здійснюватися контроль за випуском таких препаратів.

"У підтримку медичної марихуани можна привести два аргументи. По-перше, вона справді допомогає при деяких захворюваннях, наприклад, при хронічному больовому синдромі, депресіях, деяких неврологічних захворюваннях. А друге – у медицині давно уже використовуються більш важкі наркотичні засоби. Тому раз таке існує, то логічно вважати, що марихуану можна застосовувати. Інша справа, якщо буде погано здійснюватися контроль за цими препаратами, то можуть бути деякі проблеми у суспільстві", – сказав він.

Що стосується рекреаційного використання марихуани для відпочинку і розваг, то цю ідею не можна назвати хорошою, зазначив лікар. Він пояснив, що медична марихуана не дає такого наркогенного ефекту, як рекреаційна, але все ж повністю цього компоненту вона не позбавлена.

"Часто говорять, що медична марихуана не має такого ефекту, який дає звичайна марихуана для рекреації. Справа в тому, що деякі сорти канабісу дійсно мають основний наркогенний засіб. Медична марихуана повністю не позбавлена цього компоненту. Він може сприяти тому, що людина, яка поступово використовує такі препарати, буде входити у стан залежності", – пояснив нарколог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, петиція на сайті Верховної Ради з вимогою легалізувати використання марихуани в медичних і наукових цілях набрала необхідні 25 тисяч підписів. Автори документа вимагають на законодавчому рівні вирішити питання доступу пацієнтів до препаратів з канабісу при лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, герпесу, виразок, втрати ваги при СНІДі, діабетичної нейропатії, різних формах склерозу і багатьох інших хвороб.

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