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Людям з черепно-мозковими травмами прописали ... морських свинок

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Люди, які страждають від черепно-мозкових травм, можуть швидше відновити свої соціальні навички, погладжуючи морських свинок, припускають дослідники.

Про це говорять психологи їх Базельського університету, результати досліджень опубліковані в Scientific Reports

Лікування за допомогою тварин все частіше використовується в реабілітації для усунення недоліків в соціальній компетентності пацієнтів.

Психологи провели перше систематичне дослідження за участю стаціонарних пацієнтів з набутими ушкодженнями головного мозку для оцінки ефективність цього методу терапії.

Результати свідчать, що в присутності тварин (морських свинок, мініатюрних свиней, кролів та овець) пацієнти проявляли більш активну соціальну участь, ніж під час сеансів звичайної терапії. Вони більше спілкувалися, висловлювали більше позитивних емоцій.

За словами керівника дослідження, доктора Карін Хедігер, терапія за допомогою тварин може надавати позитивний вплив на соціальну поведінку пацієнтів з ушкодженнями головного мозку і може бути багатообіцяючим доповненням до звичайної нейрореабілітації, підсумувала психолог.

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