Львівські лікарні отримали партію Протефлазіду на прохання міської влади
Українські лікарні готуються до прийому хворих на коронавірус, поліпшують матеріально-технічну базу та перебувають у стані підвищеної готовності. В.о. головного лікаря Львівської лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук звернувся до керівництва ТОВ "НВК "Екофарм" з проханням виділити у якості гуманітарної допомоги препарат Протефлазід для медпрацівників лікарні та інших закладів охорони здоров’я Львова.
Перемовини щодо такої гумдопомоги з керівництвом фармкомпанії провів мер Львова Андрій Садовий.
Днями партію противірусного препарату прийняли у КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" м. Львова.
Медичний директор з хірургічної та анастезіологічної допомоги Львівської лікарні швидкої медичної допомоги Юліан Голик зазначив, що Протефлазід застосовували в лікуванні і раніше, під час спалаху грипу H1N1, - тоді препарат продемонстрував свою ефективність.
"В першу чергу препарат має противірусну функцію, та імуномодулюючу функцію, що надважливо при вірусній інфекції. Це означає, що він підвищує імунний захист та резистентність і опірність організму", - розповідає Юліан Іванович.
"Я не кажу, що це специфічний препарат, антидот до COVID-19, ні звичайно. Але, також не доведена ефективність ні плаквенілу, ні делагілу, ні гідроксохлорохіну – це все експериментальні методи, бо десь у якийсь країні використали і побачили якийсь незначний позитивний ефект, то відразу і включили в протоколи лікування і затвердили МОЗ, а у нас в Україні скептично ставляться до препарату, що не має таких складних побічних ефектів".
"У комплексі до лікування коронавірусної інфекції ефект Протефлазіду буде набагато більшим, ніж якщо його не давати", - наголосив Юліан Голик.
Нагадаємо, що в рамках благодійної допомоги, кілька партій противірусного препарату від фармкомпанії “Екофарм” були доставлені в Київський перинатальний центр та кілька столичних лікарень, три лікарні Нових Санжар, медустанови Чернівців, а також в посольство України в Ісламській Республіці Іран. Окремо партія препарату на прохання посольства Ісламської Республіки Іран в Україні, була поставлена для госпіталів Ірану.