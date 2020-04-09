Львівські лікарні отримали партію Протефлазіду на прохання міської влади

Українські лікарні готуються до прийому хворих на коронавірус, поліпшують матеріально-технічну базу та перебувають у стані підвищеної готовності. В.о. головного лікаря Львівської лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук звернувся до керівництва ТОВ "НВК "Екофарм" з проханням виділити у якості гуманітарної допомоги препарат Протефлазід для медпрацівників лікарні та інших закладів охорони здоров’я Львова.

Перемовини щодо такої гумдопомоги з керівництвом фармкомпанії провів мер Львова Андрій Садовий.

Днями партію противірусного препарату прийняли у КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" м. Львова.

Медичний директор з хірургічної та анастезіологічної допомоги Львівської лікарні швидкої медичної допомоги Юліан Голик зазначив, що Протефлазід застосовували в лікуванні і раніше, під час спалаху грипу H1N1, - тоді препарат продемонстрував свою ефективність.

"В першу чергу препарат має противірусну функцію, та імуномодулюючу функцію, що надважливо при вірусній інфекції. Це означає, що він підвищує імунний захист та резистентність і опірність організму", - розповідає Юліан Іванович.

"Я не кажу, що це специфічний препарат, антидот до COVID-19, ні звичайно. Але, також не доведена ефективність ні плаквенілу, ні делагілу, ні гідроксохлорохіну – це все експериментальні методи, бо десь у якийсь країні використали і побачили якийсь незначний позитивний ефект, то відразу і включили в протоколи лікування і затвердили МОЗ, а у нас в Україні скептично ставляться до препарату, що не має таких складних побічних ефектів".

"У комплексі до лікування коронавірусної інфекції ефект Протефлазіду буде набагато більшим, ніж якщо його не давати", - наголосив Юліан Голик.

Нагадаємо, що в рамках благодійної допомоги, кілька партій противірусного препарату від фармкомпанії “Екофарм” були доставлені в Київський перинатальний центр та кілька столичних лікарень, три лікарні Нових Санжар, медустанови Чернівців, а також в посольство України в Ісламській Республіці Іран. Окремо партія препарату на прохання посольства Ісламської Республіки Іран в Україні, була поставлена ​​для госпіталів Ірану.