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Ліки від старіння виявилися смертельно небезпечними

1.9т Читати матеріал російською

Посилення активності специфічних генів, що сприяють довголіттю, може бути пов'язано зі збільшенням сприйнятливості до інфекцій і стресу.

За словами вчених Піттсбурзького університету в США, результати їх дослідження парадоксальні, оскільки гени, які сприяють уповільненню старості, зазвичай допомагають організму справитися зі стресом, повідомляє видання Science News.

Фахівці виявили, що ген, що виробляє білок TCER-1, збільшує тривалість життя у круглих черв'яків Caenorhabditis elegans і необхідний для формування яєць і здорового потомства. Очікувалося, що видалення гена зробить тварин більш сприйнятливими до інфекцій, проте замість цього нематоди боролися з патогенами вдвічі довше, ніж організми з неушкодженим TCER-1. Крім того, вони краще справлялися з дією таких стресових факторів, як тепло і радіація.

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Ліки від старіння виявилися смертельно небезпечними

sciencenews.org

Черви, у яких вироблялося більше білка TCER-1, могли подолати зниження фертильності, викликаної дією інфекції, однак при цьому нематоди швидше заражалися інфекцією. Це вказує на те, що нормально функціонуючий ген пригнічує імунну систему, перенаправляючи потрібні для неї ресурси на відтворення потомства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі 9 продуктів, які врятують від старіння.

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