Лікарі знайшли в оці дівчини бджіл, які там живуть

Причиною звернення дівчини до лікарів став сильний біль в очах. Передбачалося, що вона занесла собі інфекцію. Під час огляду лікарі медичного закладу на Тайвані виявили чотири бджоли-галактиди в оці дівчата. Комахи могли поселитися під повіками пацієнтки, коли вона виривала бур'яни на могилі родича.

Ці бджоли можуть гніздитися в подібних місцях. Комах привернула сіль, яка входить до складу вмісту слізних проток.

Як заявив журналістам представник Fooyin University Hospital, дівчина уникнула найгіршого сценарію у вигляді сліпоти, оскільки сильно не терла свої очі, що могло погіршити стан запаленої рогівки. Віддалені з ока бджоли не постраждали.

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