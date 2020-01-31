Лікарі залишаться без грошей: стало відомо про найбільший недолік медреформи в Україні

Згідно з другим етапом медреформи, що вводиться з 1 квітня, лікарні в Україні не зможуть отримувати гроші з благодійних фондів і місцевих бюджетів.

Про це йдеться в ексклюзивній статті OBOZREVATEL, де розібрані всі нововведення в медицині для українців.

"Зараз законодавство прописано так, що медустанови не зможуть отримувати гроші з благодійних фондів. Але вони так само не зможуть отримувати їх і з місцевих бюджетів. Тому що в законі зазначено, що місцева влада може оплатити ті послуги, які не оплачує державний бюджет. А МОЗ розписала тарифи на всі послуги, тому місцевому бюджету не буде за що платити", – пояснив засновник Українського Медичного Експертного Товариства Дмитро Подтуркін.

Лікарні в Україні

Експерт зазначає, що також виникає проблема, адже основними розпорядниками коштів, отриманих за надані послуги, залишаються головні лікарі. Тобто саме вони вирішують, скільки заплатити лікарю, медсестрі, прибиральниці, скільки собі й головному бухгалтеру, скільки витратити на закупівлю ліків, обладнання, на ремонт, комуналку і скільки ще покласти на депозит.

"Через це в деяких поліклініках між лікарями, медсестрами і головним лікарем виникали конфлікти. Тому що головний лікар виписував собі й наближеним людям великі зарплати, а медсестри отримували по 6 тисяч, деякі лікарі й зовсім по 4,5 тисячі", – йдеться в публікації.

Зазначається, що навіть у Києві сімейні лікарі отримують різну зарплату, незважаючи на те, що кількість декларацій у них приблизно однакові. Так, у одних 18 тисяч, у інших – 8 тисяч і менше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України опублікувало ціни на медичні послуги. Це ті суми, які отримають лікувальні установи з бюджету країни за надану допомогу.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram