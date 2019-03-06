Лікарі вирізали з маленької дівчинки 1,5 кг неїстівних речей: фото і відео

У Китаї восьмирічній дівчиці провели термінову операцію після скарг на болі в животі. Хірурги витягли з живота дитини півторакілограмовий ком волосся.

Видання Mirror пише, що така кількість волосся перебувала в організмі дитини протягом багатьох років.

"Звичка їсти волосся - типова ознака пікацизму. Це розлад харчової поведінки, через який люди їдять неїстівні речі", – пояснили лікарі.

Мати дівчинки розповіла, що дочка з дворічного віку мала дивну звичку. Однак жінка не підозрювала, наскільки серйозним є відхилення.

Додамо, що зараз дитина відчуває себе добре, загрози здоров'ю немає.

Mirror

Mirror

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Луцьку жінці видалили доброякісну пухлину розміром з гандбольний м'яч, всередині якої виявили клаптики волосся і зуби.

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