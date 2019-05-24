Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
ORTO lineORTO lineORTO lineORTO line

/Новини медицини

Можна осліпнути: лікарі назвали небезпеку уколів "краси"

Читати матеріал російською

Союз пластичних хірургів вимагає від Швейцарського агентства з лікарських засобів Swissmedic сурово заборонити косметологам робити ін'єкції гіалуронової кислоти.

Лікарі навели факти, які підтверджують небезпеку цих процедур, повідомляє щоденна газета Tages-Anzeiger.

Ін'єкції "молодості" в губи, лоб – мабуть, найпопулярніші послуги в салонах краси, але, на думку експертів, це вкрай небезпечно. Для цього косметологи використовують гіалуронову кислоту.

Новини
Щось пішло не так: коли і чому помиляються пластичні хірурги
Можна осліпнути: лікарі назвали небезпеку уколів "краси"

haga.com.ua

Неправильно зроблена ін'єкція може викликати серйозні ускладнення, починаючи з абсцесів і закінчуючи сліпотою, підкреслює пластичний хірург і президент швейцарського Товариства естетичної хірургії Марк Нуссбергер.

Незважаючи на ці аргументи, багато косметологів, які мають медичну освіту, вважають, що такою вимогою Союз пластичних хірургів намагається повністю зайняти цей сектор діяльності.

Раніше MedOboz писав, які ускладнення можуть викликати уколи "краси і молодості".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Швейцарія
Тег
пластична хірургія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини