Можна осліпнути: лікарі назвали небезпеку уколів "краси"

Союз пластичних хірургів вимагає від Швейцарського агентства з лікарських засобів Swissmedic сурово заборонити косметологам робити ін'єкції гіалуронової кислоти.

Лікарі навели факти, які підтверджують небезпеку цих процедур, повідомляє щоденна газета Tages-Anzeiger.

Ін'єкції "молодості" в губи, лоб – мабуть, найпопулярніші послуги в салонах краси, але, на думку експертів, це вкрай небезпечно. Для цього косметологи використовують гіалуронову кислоту.

haga.com.ua

Неправильно зроблена ін'єкція може викликати серйозні ускладнення, починаючи з абсцесів і закінчуючи сліпотою, підкреслює пластичний хірург і президент швейцарського Товариства естетичної хірургії Марк Нуссбергер.

Незважаючи на ці аргументи, багато косметологів, які мають медичну освіту, вважають, що такою вимогою Союз пластичних хірургів намагається повністю зайняти цей сектор діяльності.

Раніше MedOboz писав, які ускладнення можуть викликати уколи "краси і молодості".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram