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/Новини медицини

Лікарі назвали користь від занять йогою

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Заняття йогою допомагають знизити рівень артеріального тиску, холестерину, стресу й ожиріння.

Відповідне дослідження провели в Медичній школі Університету Еморі в Атланті, США, передає Medicalxpress.

"За допомогою глибокого дихання і розслаблення, яке відбувається під час йоги, виходить загальмувати реакцію організму на стрес, що в підсумку дуже корисно для серця", – повідомила доцент кафедри медицини, доктор Пуджа Мехта.

Так, згідно з результатами масштабного дослідження серед людей з пароксизмальною формою (найбільш поширеною) фібриляції передсердь заняття йогою протягом 12 тижнів сприяли зниженню частоти серцевих скорочень і покращували показники артеріального тиску порівняно з тими, хто не практикував йогу.

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"Але йога дуже різноманітна, у неї безліч різних стилів і акцентів, тому потрібно правильно підбирати вправи для людей з різними недугами. Деякі пози можуть завдати шкоди людям із серцевими захворюваннями або високим кров'яним тиском", – додала доцент медицини в Гарвардській медичній школі доктор Глорія Йех.

заняття йогою

заняття йогою

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені виявили смертельно небезпечні ліки від серця.

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