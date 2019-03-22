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/Новини медицини

Лікар розповів, як врятуватися від головного болю без ліків

2.6тЧитати матеріал російською

Під час постійного головного болю виникають запаморочення, напади задухи, погано знижується високий тиск та погіршується зір.

Щоб уникнути в подальшому проблем зі здоров'ям, необхідно перевірити судини шиї, зокрема хребетні артерії, розповів "Фактам" нейрохірург, кандидат медичних наук Сергій Дибкалюк.

"Через їхній утиск відбувається обкрадання головного мозку, уражається його стовбур, відповідальний за дихання, серцебиття та інші життєво важливі функції. Перебої із живленням мозку можуть виявлятися різними порушеннями – важким інсультом, нападами епілепсії, загостренням бронхіальної астми, патологіями серця", – пояснив він.

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Лікар зазначив: щоб виявити порушення, необхідно провести УЗД з ефектом Доплера.

"Просвіт артерії може перекриватися тільки в певній позі, наприклад, коли пацієнт повернув голову вбік. Часто доплерографію потрібно доповнити МРТ у режимі ангіографії або комп'ютерної ангіографії", – підкреслив Дибкалюк.

Нейрохірург повідомив, що для одужання одним хворим допоможуть вправи, які зміцнюють і розслаблюють опорно-руховий апарат, регулярне відвідування лазні або сауни, контрастний душ, плавання в басейні. Іншим - тривалі прогулянки на свіжому повітрі, дихальна гімнастика, легкий масаж комірцевої зони: погладжування, розтирання.

Головня біль

Головня біль

"Корисні пілатес, йога, різні види аеробіки. Якщо поліпшення немає або воно незначне, пробуємо голкорефлексотерапію, професійний масаж. Дуже ефективні медикаментозні блокади, які знімають спазми м'язів шиї. І лише коли нічого не допомагає, проводимо хірургічне лікування", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар розповіла, як позбутися від головного болю.

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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Кастрюля поможет, не?
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