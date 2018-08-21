Ведь не все знают, что мы не должны платить за большинство лекарств, которые нам выписывают при лечении в стационаре.
Национальный перечень лекарственных средств - список лекарств, которые больницы должны закупать обязательно. Пациенты могут их получать бесплатно, ведь государство закупает их за счет налогоплательщиков.
Вы можете ознакомиться с перечнем бесплатных лекарств
В этот перечень вошли 427 безопасных и реально работающих веществ от всех распространенных болезней - это несколько тысяч лекарств. Все это для пациентов, которые лечатся в стационаре, будет бесплатно. Больницы должны закупать их на 100%.
Проверить наличие лекарств можно несколькими способами
На информационных стендах в учреждениях здравоохранения
Коммунальные и государственные медицинские учреждения должны еженедельно обновлять перечень лекарственных средств, расходных материалов, медицинских изделий на информационных стендах. Речь идет о всех лекарствах, мед.изделиях и расходных материалах, закупленные за средства государственного и местного бюджетов, благотворительной деятельности и гуманитарной помощи.
На официальных сайтах региональных департаментов и управлений
Региональные департаменты и управления здравоохранения на своих сайтах должны размещать информацию о закупленных за государственные средства лекарствах и медицинских изделиях, а также их распределение в медучреждениях в конкретном регионе.
В мобильном приложении Лекарство Контроль
Это удобный инструмент, который поможет узнать, можно ли в больнице бесплатно получить лекарства, которые вам выписали. В приложении введите в поле "поиск аналогов" название препарата или его действующее вещество, написанная на каждой упаковке немного мелким шрифтом под торговым названием лекарств. Если препарат является в Национальном перечня основных лекарственных средств, на экране внизу будет соответствующая отметка. Как работает приложение.
За наличие бесплатных лекарств в медучреждениях несет ответственность непосредственно местные власти. В случае если в больнице не хватает средств на лекарства за Нацперечнем, местные советы должны принять соответствующее решение об увеличении финансирования лечебного заведения.
Узнавайте о лекарствах, которые закупает государство, и когда они будут в Украине.
Приказы о распределении закупленных лекарств в регионах появляются здесь.
Если вам назначены лекарства из Нацперечня, но в больнице их нет или вам отказываются из выдавать, вы можете подать жалобу.
Как это сделать подробно на сайте Министерство здравоохранения Украины.
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