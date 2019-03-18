Легше переносять рак і інфаркт: вчені зробили відкриття про повних людей

Вчені з'ясували, що люди з надмірною вагою легше переносять ряд захворювань і живуть довше.

Про це пишуть Аргументи і факти. Дослідження гіпертоніків показують, що найменше живуть худі люди. Ця залежність зберігалася навіть у тих гіпертоніків, які мали зміни серцевого м'яза, які підвищують ризик раптової смерті.

Також виявилося, що ожиріння не погіршує прогноз при хронічній серцевій недостатності: у осіб з предожирінням смертність на 25% менше, а при ожирінні першого ступеня – на 12%. Крім того, такий прогноз краще і при ішемічній хворобі серця, і при інфарктах міокарду.

Люди з явно зайвими кілограмами жили довше, смертність при інфаркті у них була меншою, а виживання при інсульті – більше. Операції з шунтування та встановлення стентів в судини серця вони переносили легше, і після них вони жили довше, ніж люди з нормальною вагою: при ожирінні 1-го ступеня ризик смерті був менше на 27%, при більш сильному ожирінні – на 22%.

Виявилося ще й те, що повні люди краще переносять рак нирок. Ризик смерті у них був на 53% нижче (тобто більш ніж в 2 рази), ніж у пацієнтів з нормальною вагою. І це при тому, що надмірна вага є чинником ризику цієї хвороби.

Дівчина із зайвою вагою

Вчені говорять про можливий захисний факторі жирової тканини. Але механізми його впливу дуже складні, і, однозначно, вони працюють не у всіх осіб з надмірною вагою. Визначати, яке ожиріння корисно, а яке ні – поки справа майбутнього. Це стане можливим тільки в епоху так званої персоніфікованої медицини.

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