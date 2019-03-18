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Легше переносять рак і інфаркт: вчені зробили відкриття про повних людей

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Вчені з'ясували, що люди з надмірною вагою легше переносять ряд захворювань і живуть довше.

Про це пишуть Аргументи і факти. Дослідження гіпертоніків показують, що найменше живуть худі люди. Ця залежність зберігалася навіть у тих гіпертоніків, які мали зміни серцевого м'яза, які підвищують ризик раптової смерті.

Також виявилося, що ожиріння не погіршує прогноз при хронічній серцевій недостатності: у осіб з предожирінням смертність на 25% менше, а при ожирінні першого ступеня – на 12%. Крім того, такий прогноз краще і при ішемічній хворобі серця, і при інфарктах міокарду.

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Люди з явно зайвими кілограмами жили довше, смертність при інфаркті у них була меншою, а виживання при інсульті – більше. Операції з шунтування та встановлення стентів в судини серця вони переносили легше, і після них вони жили довше, ніж люди з нормальною вагою: при ожирінні 1-го ступеня ризик смерті був менше на 27%, при більш сильному ожирінні – на 22%.

Виявилося ще й те, що повні люди краще переносять рак нирок. Ризик смерті у них був на 53% нижче (тобто більш ніж в 2 рази), ніж у пацієнтів з нормальною вагою. І це при тому, що надмірна вага є чинником ризику цієї хвороби.

Дівчина із зайвою вагою

Дівчина із зайвою вагою

Вчені говорять про можливий захисний факторі жирової тканини. Але механізми його впливу дуже складні, і, однозначно, вони працюють не у всіх осіб з надмірною вагою. Визначати, яке ожиріння корисно, а яке ні – поки справа майбутнього. Це стане можливим тільки в епоху так званої персоніфікованої медицини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог розвінчала міфи про схуднення і пояснила, чому всі дієти шкідливі.

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