Легалізація медичної марихуани: у Верховній Раді зареєстрували законопроект

20 травня у Верховній Раді зареєстрували законопроект №10313 про легалізацію медичної марихуани в Україні.
Про це повідомляє ТСН.
Ініціаторами документу є понад 100 депутатів Верховної Ради.
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Текст законопроекту поки не опублікований.
Ініціативу також підтримала в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун, За її словами, використання медичного канабісу є виправданим і реалізує права людей на медичну допомогу.
Нагадаємо, що в кінці січня на сайті Верховної Ради з'явилася петиція з вимогою легалізувати медичну марихуану в Україні, яка набрала більше 25000 голосів.
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