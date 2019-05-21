Легалізація медичної марихуани: у Верховній Раді зареєстрували законопроект

20 травня у Верховній Раді зареєстрували законопроект №10313 про легалізацію медичної марихуани в Україні.

Про це повідомляє ТСН.

Ініціаторами документу є понад 100 депутатів Верховної Ради.

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Текст законопроекту поки не опублікований.

Ініціативу також підтримала в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун, За її словами, використання медичного канабісу є виправданим і реалізує права людей на медичну допомогу.

Нагадаємо, що в кінці січня на сайті Верховної Ради з'явилася петиція з вимогою легалізувати медичну марихуану в Україні, яка набрала більше 25000 голосів.

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