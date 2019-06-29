Легалізація марихуани в Україні: в МОЗ зробили важливе уточнення

Легалізації медичної марихуани в Україні не зробить її вільно доступною для всіх бажаючих.

Про це розповів в ефірі ObozTV директор центру психічного здоров'я та моніторингу наркотиків і алкоголю МОЗ України Сергій Шум. За його словами, прихильники легалізації маніпулюють поняттями.

"Давайте чітко розділяти. Є декриміналізація, легалізація та медичне вживання. У нас на сьогоднішній день є медичне використання морфіну в паліативній практиці. Але це не означає, що ми легалізували героїн, це зовсім різні речі", – пояснив представник Міністерства охорони здоров'я.

"Коли мова про медичне використання, мова про надання допомоги відповідно до стандартів, з усіма відповідними заходами безпеки, які вже прописані, коли мова йде про обіг наркотиків у медичній практиці", – додав він.

За його словами, медичне використання буде доступне пацієнтам з епілепсією, посттравматичним розладом, хронічним болем тощо.

"Тому не треба говорити про легалізацію", – підкреслив Шум.

sud.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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