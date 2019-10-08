Легалізація марихуани в Україні: в Раді анонсували прорив

Партія "Слуга народу" розробила законопроєкт про легалізацію медичної марихуани. Протягом найближчих місяців він може бути внесений до Верховної Ради.

Про це розповіла в ефірі ObozTV депутатка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, багато парламентарів готові підтримати ініціативу.

"Колеги з фракції обіцяли зареєструвати законопроєкт, який регламентуватиме легалізацію медичної марихуани", – пояснила Кравчук.

"Це не повне узаконення. Дискусія давно ведеться в суспільстві. Знаю, що багато депутатів готові підтримати це", – додала вона.

Кравчук повідомила, що відповідний документ Гео Лероса від "Слуги народу" вже готовий, але ще не зареєстрований.

"Думаю, це може відбутися найближчими місяцями", – зазначила вона.

delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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