Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини медицини

Легалізація марихуани в Україні: в Раді анонсували прорив

2.4т Читати матеріал російською

Партія "Слуга народу" розробила законопроєкт про легалізацію медичної марихуани. Протягом найближчих місяців він може бути внесений до Верховної Ради.

Про це розповіла в ефірі ObozTV депутатка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, багато парламентарів готові підтримати ініціативу.

"Колеги з фракції обіцяли зареєструвати законопроєкт, який регламентуватиме легалізацію медичної марихуани", – пояснила Кравчук.

"Це не повне узаконення. Дискусія давно ведеться в суспільстві. Знаю, що багато депутатів готові підтримати це", – додала вона.

Новини
Лікар розвіяв міф про "нешкідливу" марихуану

Кравчук повідомила, що відповідний документ Гео Лероса від "Слуги народу" вже готовий, але ще не зареєстрований.

"Думаю, це може відбутися найближчими місяцями", – зазначила вона.

Легалізація марихуани: в Раді анонсували прорив

delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV
Особа
Євгенія Кравчук
Місце
Україна
Теги
марихуана Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
0
2
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Узнав, что в Верховной Раде подготовлен законопроект о легализации марихуаны, нардеп Кива потребовал, чтобы легализовали чесание яиц.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Борисс Робот
Борисс Робот
Цуканов Евгений, тебе тоже пригодится...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Mega Death
Mega Death
Правильно! Пусть утилизация xoxлов идёт веселее))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини