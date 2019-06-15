Курили 2,5 тисячі років тому: де вперше використовували коноплю як наркотик

Знайдено археологічні докази, що марихуана використовувалася як наркотик ще 2500 років тому.

Ця знахідка свідчить про те, що люди вирощували канабіс через його психоактивні властивості, в тому числі. Про це повідомляє телеканал CNN.

Проаналізувавши фрагменти дерева і кераміки з гробниць в західному Китаї, вчені з Інституту природознавства імені Макса Планка виявили хімічну сполуку тетрагідроканабінол, який міститься в коноплі.

Автори дослідження припускають, що рослина, ймовірно, використовувалася під час похоронних церемоній, як спосіб спілкування з божествами або мертвими.

Мангал і палені камені edition.cnn.com

Гробниця в західному Китаї edition.cnn.com

Раніше MedOboz повідомляв, що рак, який вважають хворобою сучасної цивілізації, насправді був в стародавньому Єгипті і навіть в доісторичні часи.

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