Головна Новини
Мова Язык
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
ORTO lineORTO lineORTO lineORTO line

/Новини медицини

Курили 2,5 тисячі років тому: де вперше використовували коноплю як наркотик

1.7тЧитати матеріал російською

Знайдено археологічні докази, що марихуана використовувалася як наркотик ще 2500 років тому.

Ця знахідка свідчить про те, що люди вирощували канабіс через його психоактивні властивості, в тому числі. Про це повідомляє телеканал CNN.

Проаналізувавши фрагменти дерева і кераміки з гробниць в західному Китаї, вчені з Інституту природознавства імені Макса Планка виявили хімічну сполуку тетрагідроканабінол, який міститься в коноплі.

Новини
В Україні зробили крок до легалізації марихуани: що це означає

Автори дослідження припускають, що рослина, ймовірно, використовувалася під час похоронних церемоній, як спосіб спілкування з божествами або мертвими.

Мангал і палені камені

Мангал і палені камені

edition.cnn.com

Гробниця в західному Китаї

Гробниця в західному Китаї

edition.cnn.com

Раніше MedOboz повідомляв, що рак, який вважають хворобою сучасної цивілізації, насправді був в стародавньому Єгипті і навіть в доісторичні часи.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Китай
Тег
марихуана
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
2
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
РУЗКИЕ ЧУКЧИ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ЧТО-ТО КУРИЛИ И НИКОМУ НЕ ГОВОРИЛИ ЧТО ИМЕННО!!!! А ТЕПЕРЯ ИМ МОЧА В ГОЛОВУ СТУКНУЛА.... КУРИТЕ НАЗДОРОВЬЕ!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Макарский Александр
Макарский Александр
Здорово! Курнул лечебного канабиса и можно сутками стрыбать на майдане за евромайбутне
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
Макарский Александр, ТЫ ЗААНГАЖИРОВАННЫЙ РУЗКИЙ ДРОЛЬ!!! ИЛИ ДРОЧЬ!!! ОЙ ТРОЛЬ!!! НАФУЙ С ПЛЯЖА РУЗЧИЙ ДРОЧЬ!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Макарский Александр, здорово тяпнул боярышника и можно дальше скакать в говне на красной площади среди чурок))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини