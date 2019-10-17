Купив на базарі приправу: у Львові студент підхопив небезпечний вірус

У Львові медики діагностували у 22-річного студента одного з вишів рідкісне для України інфекційне захворювання – геморагічну гарячку з нирковим синдромом. Хлопець підхопив її ще на початку вересня, а джерелом інфекції, найімовірніше, стала куплена на базарі приправа.

У Львівській області цю хворобу востаннє діагностували 11 років тому. В Україні ж з 2010 до 2019 року зафіксовано лише 23 випадки. Про це розповіла керівниця відділу особливо небезпечних інфекцій Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Ірина Куліш, написало видання Zaxid.net.

"Це захворювання є доволі небезпечне, характеризується сильною гарячкою, загальною

інтоксикацією, ураженням нирок, розвитком гострої ниркової недостатності та

тромбогеморагічним синдромом (порушення згортання крові). Його важко

діагностувати через відсутність діагностикумів для лабораторного підтвердження", – пояснила Куліш.

У Львові студент підхопив небезпечний вірус

За її словами, стан студента був доволі важким, він тривалий час був у реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні.

Хлопець розповів, що занедужав ще на початку вересня. Тоді він відчув слабкість, біль у горлі, нежить, а температура підвищилася майже до 39 градусів, боліла голова, з’явився кашель.

Юнак спершу шість днів лікувався самостійно, але вже 13 вересня звернувся по допомогу до лікарів. Його відразу госпіталізували з діагнозом "гостре респіраторне захворювання, нейротоксикоз".

"18 вересня стан пацієнта суттєво погіршився, виникли порушення у роботі нирок, стадія поліурії. При лабораторному дослідженні крові, яке провели у науково-дослідному інституті епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Д.Галицького, виявили антитіла до вірусу Puumala. Тоді й поставили пацієнту остаточний діагноз "геморагічна гарячка з нирковим синдромом", –

відзначила Куліш.

Спеціалістка додала, що збудником цього захворювання є арбовіруси, а джерелами геморагічної гарячки з нирковим синдромом є різні дикі мишоподібні гризуни, іноді щурі.

За словами пацієнта, він не був ані у підвалах, ані в інших приміщеннях, де могли бути

гризуни. Також студент сказав, що у саду чи на городі не працював, на риболовлю також не ходив.

Втім, хлопець часто додавав у їжу приправу з насіння кмину "Зіра", яке вирощують у Південно-Східній Азії. Він купував її на базарі на вагу. Приправа не була термічно оброблена, тому лікарі припустили, що саме вона могла бути інфікована екскрементами гризунів.

Студента лише на початку жовтня виписали з лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві у червні через вживання в їжу сушеної риби, виготовленої в домашніх умовах, почастішали випадки захворювання на ботулізм.

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