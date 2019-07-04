Купатися чи ні? Названо небезпеку плавання в басейні

Плавальні басейни або водні ігрові майданчики можуть бути місцем проживання небезпечних для людини паразитів – криптоспоридий.

Про збільшення числа спалахів йдеться в звіті Центрів з контролю і профілактики захворювань США. Найпростіші Cryptosporidium є збудниками кишкових розладів. Про це повідомляє видання Science Alert.

Незважаючи на те, що в більшості випадків хвороба протікає легко і не потребує лікування, інфекція може становити серйозну небезпеку для людей з імунодефіцитом.

Криптоспоридіоз можна розпізнати за такими симптомами:

Плавання в басейні pixabay.com

Дослідники вважають, що найбільш частою причиною зараження є проковтування забрудненої води в місцях відпочинку.

Раніше MedOboz писав, що на Луганщині 27 людей потрапили до інфекційного відділення лікарні через отруєння після купання в місцевому озері.

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