Купатися чи ні? Названо небезпеку плавання в басейні

Плавальні басейни або водні ігрові майданчики можуть бути місцем проживання небезпечних для людини паразитів – криптоспоридий.
Про збільшення числа спалахів йдеться в звіті Центрів з контролю і профілактики захворювань США. Найпростіші Cryptosporidium є збудниками кишкових розладів. Про це повідомляє видання Science Alert.
Незважаючи на те, що в більшості випадків хвороба протікає легко і не потребує лікування, інфекція може становити серйозну небезпеку для людей з імунодефіцитом.
Криптоспоридіоз можна розпізнати за такими симптомами:
діарея ;
Загальна слабкість;
зневоднення;
Плавання в басейні
pixabay.com
Дослідники вважають, що найбільш частою причиною зараження є проковтування забрудненої води в місцях відпочинку.
Раніше MedOboz писав, що на Луганщині 27 людей потрапили до інфекційного відділення лікарні через отруєння після купання в місцевому озері.
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