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Купання в лісі лікують ряд недуг: весь список може здивувати

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Лісові купання допомагають боротися з безліччю захворювань, знижувати стрес і налагоджувати сон, - незабаром лікарі можуть включити їх до списку немедичних методів лікування.

Про це з посиланням на останні дані досліджень пише The Guardian.

Відзначається, що першими користь від перебування в лісі встановили японці, тепер же їх точку зору починають підтримувати на Заході.

Сінрін-Йоку з японського можна перекласти як "лісові ванни", однак, ця практика не передбачає ніякого занурення в воду, як можна подумати з назви.

Купання в лісі лікують ряд недуг: весь список може здивувати

Встановлено, що дерева виробляють фітонциди і ряд інших елементів, які в сукупності допомагають знизити кров'яний тиск, рівень кортизолу, поліпшити пам'ять і концентрацію, можуть допомагати у профілактиці, бути допоміжними методами в боротьбі з онкологією, інсультами, виразкою шлунка, депресією, при проблемах зі сном.

"Люди проводять все більшу частину свого життя в приміщенні. Близько 80% населення Японії проживає в міських районах, а середній американець зараз проводить більше 90% свого часу в приміщенні. Але ми створені для того, щоб бути пов'язаними зі світом природи, "слухати вітер і куштувати повітря", - говорить експерт.

Так, практика лісових ванн передбачає сеанси усвідомленого проведення часу під деревами, вони можуть тривати кілька годин і включати в себе вправи для розслаблення, дихання.

"Навіть 20 хвилин можуть допомогти, хоча 10 годин на місяць ще краще", - говорять фахівці.

Купання в лісі лікують ряд недуг: весь список може здивувати

Нагадаємо, раніше стало відомо, як жінка опинилася на межі самогубства після втрати чоловіка і професійного вигорання, і як вона змогла повністю повернути своє життя, зважившись на авантюру.

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