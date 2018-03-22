"Кріо-дієта": вчені навчилися заморожувати голод

Бажаючі схуднути завжди мріють зробити це максимально комфортно. Але дієти і виснажливі тренування комфортними не назвеш.

Американські вчені провели дослідження, результати якого можуть порадувати багатьох. Вони навчилися заморожувати нерв, який відповідає, зокрема, за вічуття голоду, передає Medscape.

Так, медики в ході експерименту за участю 10 осіб заморозили блукаючий нерв за допомогою кріоаблаяціі (малоінвазивний безболісний метод терапії).

З'ясувалося, що це допомогло суттєво знизити апетит у піддослідних. Завдяки цьому за три місяці вони значно втратили у вазі.

Крім того, з'ясувалося, що заморожування цього "голодного" нерва також уповільнює транзит їжі через шлунок, тому пацієнти ще й швидше відчували насичення від їжі.

В ході дослідження медики не виявили ніяких пов'язаних з процедурою ускладнень або побічних ефектів. Тому з упевненістю заявляють, що в майбутньому подібний метод схуднення має право на існування.

Раніше "МедОбоз" розповідав, як можна схуднути за допомогою прибирання в будинку.