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МОЗ анонсувало серйозні нововведення в Україні: що зміниться

1.7тЧитати матеріал російською

Міністерство охорони здоров'я України запропонувало на законодавчій основі закріпити необхідність сортування і утилізації сміття, посипати дороги сіллю взимку і проводити "омолоджуюче" обрізання дерев.

Проект наказу МОЗ "Про внесення змін до Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць" опубліковано на сайті міністерства.

Свої пропозиції можна вносити протягом місяця з дня опублікування документа. За результатами громадського обговорення, профільні експерти розглянуть всі пропозиції і зауваження та внесуть відповідні поправки.

Які зміни пропонує проект наказу:

  • облаштувати пандуси і з'їзди;

  • збільшити кількість громадських туалетів;

  • встановити контейнери для сортування сміття.

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МОЗ анонсувало серйозні нововведення в Україні: що зміниться

Ілюстрація

Також нові норми передбачають заборону на спалювання листя і трави, посипання дороги піском і сіллю під час ожеледиці, а також обрізати дерева "для омолодження".

Як писав MedOboz раніше, в Україні МОЗ пропонує заборонити частину сигарет. Відповідний законопроект опубліковано на сайті відомства.

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Тема
здоров'я
Місце
Україна
Тег
МОЗ
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