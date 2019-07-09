МОЗ анонсувало серйозні нововведення в Україні: що зміниться

Міністерство охорони здоров'я України запропонувало на законодавчій основі закріпити необхідність сортування і утилізації сміття, посипати дороги сіллю взимку і проводити "омолоджуюче" обрізання дерев.
Проект наказу МОЗ "Про внесення змін до Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць" опубліковано на сайті міністерства.
Свої пропозиції можна вносити протягом місяця з дня опублікування документа. За результатами громадського обговорення, профільні експерти розглянуть всі пропозиції і зауваження та внесуть відповідні поправки.
Які зміни пропонує проект наказу:
облаштувати пандуси і з'їзди;
збільшити кількість громадських туалетів;
встановити контейнери для сортування сміття.
Ілюстрація
Також нові норми передбачають заборону на спалювання листя і трави, посипання дороги піском і сіллю під час ожеледиці, а також обрізати дерева "для омолодження".
Як писав MedOboz раніше, в Україні МОЗ пропонує заборонити частину сигарет. Відповідний законопроект опубліковано на сайті відомства.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".