"Не просто за пропискою": в МОЗ похизувались досягненням медреформи

Майже 20 мільйонів українців підписали декларацію з сімейними лікарями.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк на прес-конференції в Укрінформ. До реформи також залучено приватні медичні заклади.

На сьогодні кожен 10-й заклад, що має договір із Національною службою здоров’я України - або приватна клініка, або фізична особа-підприємець. У великих містах люди починають обирати приватних лікарів, отримуючи медпослуги у приватних лікарнях і не сплачувати за це кошти", - зауважив Ковтонюк.

Зокрема, половина пацієнтів обирали спеціалістів, незалежно від місця проживання.

"Медична реформа стала реальністю для конкретних людей в Україні. Майже 20 млн українців — кожен другий — вибрав собі лікаря, якому він довіряє, а не просто за місцем прописки", - заявив заступник міністра охорони здоров’я.

Окрім того, посадовець дав інформацію щодо заробітної плати спеціалістів первинної ланки. В одному з центрів медичної допомоги Івано-Франківської області Городенківського району, 60% пацієнтів обрали свого лікаря.

Сімейний лікар цього центру у жовтні матиме зарплату 18 500 грн. Рівень зарплати залежить від практики та керівництва”, - зазначив Павло Ковтонюк.

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