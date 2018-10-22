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/Новини медицини

"Не просто за пропискою": в МОЗ похизувались досягненням медреформи

2.4тЧитати матеріал російською

Майже 20 мільйонів українців підписали декларацію з сімейними лікарями.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк на прес-конференції в Укрінформ. До реформи також залучено приватні медичні заклади.

На сьогодні кожен 10-й заклад, що має договір із Національною службою здоров’я України - або приватна клініка, або фізична особа-підприємець. У великих містах люди починають обирати приватних лікарів, отримуючи медпослуги у приватних лікарнях і не сплачувати за це кошти", - зауважив Ковтонюк.

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Зокрема, половина пацієнтів обирали спеціалістів, незалежно від місця проживання.

"Медична реформа стала реальністю для конкретних людей в Україні. Майже 20 млн українців — кожен другий — вибрав собі лікаря, якому він довіряє, а не просто за місцем прописки", - заявив заступник міністра охорони здоров’я.

Окрім того, посадовець дав інформацію щодо заробітної плати спеціалістів первинної ланки. В одному з центрів медичної допомоги Івано-Франківської області Городенківського району, 60% пацієнтів обрали свого лікаря.

Сімейний лікар цього центру у жовтні матиме зарплату 18 500 грн. Рівень зарплати залежить від практики та керівництва”, - зазначив Павло Ковтонюк.

Читайте на OBOZREVATEL, що зміниться для українців на новому етапі медичної реформи.

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Тема
медреформа
Об'єкти
здоров'ялікарімедреформа
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Комментарии на сайте не модерированы
Марикуца Сергей
Марикуца Сергей
На фоне сокращения медицинского персонала при его остром дефиците, мизерных минимальных уравнителтьных зарплатах, бравада МОЗ касательно реформы воспринимается с отвращением.
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