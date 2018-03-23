Медреформа в Україні: лікар вказав на найболючішу проблему

Україні найближчим часом загрожує жорсткий дефіцит медичних працівників. Майже 70 тисяч лікарів були змушені виїхати за кордон.

Про це ефірі ObozTV заявив сімейний лікар Юрій Зінчук.

Корінь цієї проблеми, за його словами, лежить у низьких зарплатах.

"Ми домоглися того, що 66 тисяч медиків виїхало за кордон. Вихід один - це підвищення заробітної плати. Якщо буде гідна зарплата у лікаря, то багато людей може повернутися з Польщі, Чехії, Словаччини. На сьогоднішній день дуже великий дефіцит лікарів", - зазначив він.

Також медик негативно висловився щодо вимог МОЗ до лікарів первинної медичної допомоги.

"Для того, щоб оцінити реформу, потрібно знати ситуацію в охороні здоров'я України. На сьогоднішній день великий дефіцит лікарів. Багато медиків похилого віку. Я боюся, що ці люди підуть через вимоги, які пред'являє МОЗ. Нас засаджують за комп'ютер, і ми весь день повинні сидіти за ним", - додав Зінчук.

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