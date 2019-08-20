Косимо ціни із роботизованими аптеками

Тільки два місяці аптеки під брендами "Аптека Копійка", "Благодія", "Аптека АНЦ" пропонують вам економити до 25% на придбанні звичних лікарських засобів, дієтичних добавок та медичних виробів. Купуйте як завжди, але в гаманці залишиться більше грошей. Роботизовані аптеки ввели акцію "Косимо ціни"*, яка триває з 1 серпня аж до 30 вересня 2019 року. Вона охоплює товари для дітей та дорослих.

Акція "Косимо ціни"

Акція "Косимо ціни" пропонує знижку на території всієї України. Вона об’єднує і маленькі, і великі міста. Завітайте у найближчу аптеку під брендом "Аптека Копійка", "Благодія", "Аптека АНЦ" та зробіть потрібні покупки, заплативши за зниженою ціною. Замовте потрібний товар у провізора та зачекайте сім секунд, поки аптечний робот знайде упаковку на полиці. Розрахуйтесь та переконайтесь у тому, що всеукраїнська акція "Косимо ціни" допомагає вам зберегти гроші в гаманці.

Кілька років тому роботизовані аптеки сколихнули Україну новим підходом до обслуговування, а сьогодні вони пропонують зекономити до 25% під час покупки. Сезон знижок триває два місяці. Де б ви не були зараз, точно встигнете скористатись перевагами та придбати важливі продукти за зниженими цінами.

Умови акції прості та прозорі. Інформацію про наявність товару в аптеці та розмір знижки можна дізнатись у провізорів роботизованих аптек під брендами "Аптека Копійка", "Аптека АНЦ", "Благодія". Якщо є товар, який зацікавив вас особливо, зателефонуйте за номером довідки 5900, щоб запитати, чи є він у найближчий до вас аптеці, та якщо є, то у якому об’ємі.

Нагадуємо, акція "Косимо ціни" триває з 01.08.2019 по 30.09.2019 року. Часу ще багато, але не відкладайте важливі покупки на останній день. Якщо ви дуже зайняті, роботизовані аптеки пропонують замовити потрібний товар телефоном за допомогою довідки та забрати в точці продажу.

* Інформацію про ціну на товар до і після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток, знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25%.

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