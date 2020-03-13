Коронавірус: заходи безпеки в медичній лабораторії ДІЛА

Увага всього світу прикута до коронавірусу. Природно, що найбільш компетентні в питаннях захворюваності та протидії інфекціям - люди в білих халатах. Наскільки обґрунтовані страхи у зв'язку з поширенням коронавірусу ми вирішили з'ясувати у генерального директора медичної лабораторії ДІЛА Олексія Бабича і простежити впровадження протиепідемічних заходів на конкретному прикладі лабораторії ДІЛА.

У лабораторії ДІЛА виконуються тести на коронавірус?

Для нас, як для медичної лабораторії, головним пріоритетом є здоров'я наших клієнтів і наших співробітників. У своїх відділеннях ДІЛА не проводить взяття біоматеріалу та лабораторне обстеження пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію, що повністю відповідає алгоритмам проведення протиепідемічних заходів на території України, затвердженим МОЗ. Тести на коронавірус виконуються на сьогодні тільки в референс-лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ України. Зразки біоматеріалу для досліджень направляються з лікувальних установ, де знаходиться хворий з підозрою на коронавірусну інфекцію. Закуплені і продовжують закуповуватися для всіх регіонів країни експрес-тести, які також призначені тільки для лікувальних установ. Потенційний хворий на коронавірусну інфекцію повинен піддати себе самоізоляції до 14 днів, зв'язатися зі своїм сімейним лікарем і за показаннями бути госпіталізованим в інфекційний стаціонар для отримання медичної допомоги. Самостійно звертатися до медичних установ протипоказано. Що також є одним з методів припинення поширення інфекції.

Яких заходів безпеки дотримуєтеся ви в лабораторії? Чи безпечно відвідувати відділення ДІЛА?

З огляду на наявні дані про природу вірусу, спостереження ВООЗ і рекомендації МОЗ України, силами наших експертів і штатних епідеміологів (так-так, у нас і такі є) ми посилили протиепідемічні заходи, покликані убезпечити як пацієнтів, так і співробітників. Розробили та впровадили алгоритм, як співробітники наших відділень повинні на практиці реагувати в ситуації, пов'язаній у разі підозри на COVID-19. Так що наші співробітники повністю готові.

Збільшена частота обробки дезінфікуючими засобами поверхонь, які відносяться до зон користування великої кількості відвідувачів - дверні ручки, стійки реєстрації, поверхні столів, ручки кранів в туалетних кімнатах. Також ми посилили режим провітрювання у всіх відділеннях. У маніпуляційних кабінетах столи і валики, як і раніше, обробляються після кожного пацієнта, джгути використовуються одноразові, за винятком деяких випадків. Тобто ми максимально усунули можливість контакту пацієнтів між собою і через поверхні.

Ми оснастили відділення необхідною кількістю масок і дезінфікуючих засобів, щоб клієнти могли обробити руки при необхідності. На видних місцях розміщені інформаційні матеріали для співробітників і клієнтів про гігієнічні вимоги.

Посилено контроль доступу співробітників на робоче місце: ми проводимо щоденний моніторинг здоров'я наших співробітників, при наявності будь-яких ознак захворювання співробітник направляється додому з рекомендацією звернутися до лікаря. Для співробітників з маленькими дітьми на час карантину і з груп ризику ми ввели можливість віддаленої роботи. Також скасували всі публічні заходи, де передбачається велика кількість відвідувачів, всі відрядження і подорожі за кордон до стабілізації ситуації в світі.

Ми виконуємо всі необхідні дії, спрямовані на швидке обслуговування клієнтів, щоб не створювати черги та скупчення людей.

Чи варто панікувати у зв'язку з введенням карантинних заходів?

Вірус поширюється від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Інші механізми передачі, на думку експертів ВООЗ і за спостереженнями китайських лікарів не мають епідемічного значення. Вірус міститься тільки в крапельках, які виділяє хвора людина при кашлі або чханні. Вірус не циркулює в повітрі, він не вміє літати і не здатний переміщуватися на великі відстані.

Також найбільш заразною вважається людина з явними ознаками захворювання (ГРВІ), але і при контакті з нею можна уникнути зараження, якщо знаходитися на відстані 1,5-2 м.

Не піддавайтеся паніці, гормони стресу пригнічують імунітет. У поєднанні з ретельною гігієною карантинні заходи допоможуть знизити ризик захворювання до мінімуму.

Мийте руки і будьте здорові!

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