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Коронавірус триватиме два роки: з'явилися тривожні дані

10.4т
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Пандемія нового китайського коронавірусу COVID-19, який нині охопив майже увесь світ, може тривати два роки.

Про це заявили дослідники з німецького інституту Роберта Коха (Robert Koch-Institut), який спеціалізується на вивченні інфекційних захворювань. За словами його президента Лотара Вілера, вірус поширюватиметься хвилями.

"Це ми знаємо, це точно так. Але наскільки швидкі ці хвилі? І коли ця пандемія інфікує прогнозовані до 60-70% населення планети? Це може тривати роками. Ми виходимо з двох років", – заявив він на пресконференції 17 березня

Коронавірус триватиме роками

Коронавірус триватиме роками

Він також наголосив, що поява вакцини або будь-яка "інтервенція" в хід пандемії корисні.

"Чим раніше буде вакцина, тим раніше можна буде обмежити цю пандемію. Але це не означає, що всі будуть вакциновані, це буде пов'язано з кількістю вакцини", – додав Вілер.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше епідеміологи припустили, що коронавірус може затягнутися на 6-12 місяців або кілька років навіть після закінчення пандемії.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Німеччина
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